Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта - 24.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250224/tramp-855212932.html
Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта
Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:31+0300
2025-02-24T20:31+0300
дональд трамп
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053333_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_eef58408fff90edde64736a3a5000c20.jpg
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных экономических проектах между США и Россией. "Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Президент США добавил, что переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо"."Переговоры движутся очень хорошо", - написал Трамп.При этом он повторил тезис о том, что конфликт на Украине "никогда не произошел бы", если бы на момент его начала Трамп был главой Белого дома.
https://1prime.ru/20250224/tramp-855209463.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/13/855053333_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0a8b639efaa963eded2e9f55f5767878.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, россия
Дональд Трамп, США, РОССИЯ
20:31 24.02.2025
 
Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта

Трамп заявил, что ведет "серьезные обсуждения" с Путиным по окончанию конфликта на Украине

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных экономических проектах между США и Россией.
"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США добавил, что переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп не вышел встречать приехавшего в Белый дом Макрона
17:44
"Переговоры движутся очень хорошо", - написал Трамп.
При этом он повторил тезис о том, что конфликт на Украине "никогда не произошел бы", если бы на момент его начала Трамп был главой Белого дома.
 
Дональд ТрампСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала