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Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта
Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:31+0300
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2025-02-24T20:31+0300
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных экономических проектах между США и Россией. "Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Президент США добавил, что переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо"."Переговоры движутся очень хорошо", - написал Трамп.При этом он повторил тезис о том, что конфликт на Украине "никогда не произошел бы", если бы на момент его начала Трамп был главой Белого дома.
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дональд трамп, сша, россия
Дональд Трамп, США, РОССИЯ
Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта
Трамп заявил, что ведет "серьезные обсуждения" с Путиным по окончанию конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных экономических проектах между США и Россией.
"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Президент США добавил, что переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо".
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"Переговоры движутся очень хорошо", - написал Трамп.
При этом он повторил тезис о том, что конфликт на Украине "никогда не произошел бы", если бы на момент его начала Трамп был главой Белого дома.