https://1prime.ru/20250224/tramp-855212932.html

Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта

Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп сообщил о "серьезных обсуждениях" с Путиным по окончанию конфликта

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T20:31+0300

2025-02-24T20:31+0300

2025-02-24T20:31+0300

дональд трамп

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных экономических проектах между США и Россией. "Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Президент США добавил, что переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо"."Переговоры движутся очень хорошо", - написал Трамп.При этом он повторил тезис о том, что конфликт на Украине "никогда не произошел бы", если бы на момент его начала Трамп был главой Белого дома.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855209463.html

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дональд трамп, сша, россия