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Трамп высказался о подготовке соглашения с Украиной по природным ресурсам
Трамп высказался о подготовке соглашения с Украиной по природным ресурсам - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп высказался о подготовке соглашения с Украиной по природным ресурсам
Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T20:42+0300
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время. "Мы надеемся, что сделка будет подписана очень скоро", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. При этом он подчеркнул, что США не должны терять деньги на помощь Киеву, а договоренность по природным ресурсам "призвана это исправить".
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сша, дональд трамп, украина
США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Трамп высказался о подготовке соглашения с Украиной по природным ресурсам
Трамп надеется, что США и Украина подпишут соглашение по природным ресурсам "очень скоро"
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время.
"Мы надеемся, что сделка будет подписана очень скоро", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
При этом он подчеркнул, что США не должны терять деньги на помощь Киеву, а договоренность по природным ресурсам "призвана это исправить".
Опубликован проект соглашения по фонду восстановления Украины на $500 млрд