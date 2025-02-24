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Трамп высказался о подготовке соглашения с Украиной по природным ресурсам

Трамп высказался о подготовке соглашения с Украиной по природным ресурсам - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп высказался о подготовке соглашения с Украиной по природным ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время. | 24.02.2025, ПРАЙМ

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сша

дональд трамп

украина

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам в ближайшее время. "Мы надеемся, что сделка будет подписана очень скоро", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social. При этом он подчеркнул, что США не должны терять деньги на помощь Киеву, а договоренность по природным ресурсам "призвана это исправить".

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