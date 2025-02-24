https://1prime.ru/20250224/tramp-855215175.html

Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным

Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что детали этого вопроса... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T21:43+0300

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россия

сша

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что детали этого вопроса находятся в стадии проработки. "Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным", – заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Ранее Белый дом заявлял, что США продолжают переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине с целью достижения мирного соглашения.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855214806.html

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин