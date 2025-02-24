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Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что детали этого вопроса... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:43+0300
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россия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что детали этого вопроса находятся в стадии проработки. "Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным", – заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Ранее Белый дом заявлял, что США продолжают переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине с целью достижения мирного соглашения.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин
РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
21:43 24.02.2025
 
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным

Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным, детали прорабатываются

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 24 фев – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сохраняет намерение провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что детали этого вопроса находятся в стадии проработки.
"Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным", – заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
Ранее Белый дом заявлял, что США продолжают переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине с целью достижения мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп: урегулирование конфликта на Украине возможно в ближайшие недели
21:33
 
РОССИЯСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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