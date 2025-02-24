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США заинтересованы в "очень ценных ресурсах" России, заявил Трамп - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/tramp-855215402.html
США заинтересованы в "очень ценных ресурсах" России, заявил Трамп
США заинтересованы в "очень ценных ресурсах" России, заявил Трамп - 24.02.2025, ПРАЙМ
США заинтересованы в "очень ценных ресурсах" России, заявил Трамп
США заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах", заявил президент США Дональд Трамп. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T21:55+0300
2025-02-24T21:55+0300
экономика
дональд трамп
сша
россия
полезные ископаемые
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. США заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах", заявил президент США Дональд Трамп. "У них огромные запасы редкоземельных металлов... И у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать", – сказал президент США на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном.
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дональд трамп, сша, россия, полезные ископаемые
Экономика, Дональд Трамп, США, РОССИЯ, полезные ископаемые
21:55 24.02.2025
 
США заинтересованы в "очень ценных ресурсах" России, заявил Трамп

Трамп заявил, что США заинтересованы в "очень ценных ресурсах" России

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. США заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах", заявил президент США Дональд Трамп.
"У них огромные запасы редкоземельных металлов... И у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать", – сказал президент США на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным
21:43
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАРОССИЯполезные ископаемые
 
 
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