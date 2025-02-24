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США заинтересованы в "очень ценных ресурсах" России, заявил Трамп

США заинтересованы в "очень ценных ресурсах" России, заявил Трамп - 24.02.2025, ПРАЙМ

США заинтересованы в "очень ценных ресурсах" России, заявил Трамп

США заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах", заявил президент США Дональд Трамп. | 24.02.2025, ПРАЙМ

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. США заинтересованы в "огромных запасах" редкоземельных металлов России и других "очень ценных ресурсах", заявил президент США Дональд Трамп. "У них огромные запасы редкоземельных металлов... И у них есть очень ценные ресурсы, которые мы могли бы использовать", – сказал президент США на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном.

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дональд трамп, сша, россия, полезные ископаемые