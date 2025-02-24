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Экономические проекты США с Россией отвечают интересам мира, заявил Трамп

Экономические проекты США с Россией отвечают интересам мира, заявил Трамп - 24.02.2025, ПРАЙМ

Экономические проекты США с Россией отвечают интересам мира, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T22:28+0300

2025-02-24T22:28+0300

2025-02-24T22:28+0300

экономика

сша

россия

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира. "Мы пытаемся заключить несколько сделок по экономическому развитию. У них (России - ред.) есть много вещей, которые мы хотим, и мы посмотрим. Я имею в виду, я не знаю, получится ли это, но мы бы хотели иметь возможность сделать это, если бы мы могли, вы знаете, у них есть огромные редкоземельные (месторождения - ред.). Я думаю, это было бы очень полезно для мира во всем мире и для прочного мира", - сказал президент США на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном. Ранее в понедельник Трамп заявил, что ведет "серьезные" переговоры с президентом России Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине и о крупных экономических проектах между США и Россией.

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сша, россия, дональд трамп