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Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/tramp-855216478.html
Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым
Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым
Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:08+0300
2025-02-24T23:08+0300
экономика
сша
дональд трамп
украина
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные средства. "У нас должно быть соглашение с Украиной по критическим минералам и редкоземельным металлам. Я только что получил сообщение перед тем, как войти сюда, о том, что у нас есть хороший прогресс в направлении этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
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сша, дональд трамп, украина
Экономика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
23:08 24.02.2025
 
Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым

Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе сделки с Киевом по ископаемым

© Фото : Official White House Photo by Daniel TorokПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Official White House Photo by Daniel Torok
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные средства.
"У нас должно быть соглашение с Украиной по критическим минералам и редкоземельным металлам. Я только что получил сообщение перед тем, как войти сюда, о том, что у нас есть хороший прогресс в направлении этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Трамп высказался о подготовке соглашения с Украиной по природным ресурсам
Вчера, 20:42
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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