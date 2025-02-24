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Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым
Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым - 24.02.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым
Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T23:08+0300
2025-02-24T23:08+0300
2025-02-24T23:08+0300
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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные средства. "У нас должно быть соглашение с Украиной по критическим минералам и редкоземельным металлам. Я только что получил сообщение перед тем, как войти сюда, о том, что у нас есть хороший прогресс в направлении этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
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сша, дональд трамп, украина
Экономика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым
Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе сделки с Киевом по ископаемым
ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные средства.
"У нас должно быть соглашение с Украиной по критическим минералам и редкоземельным металлам. Я только что получил сообщение перед тем, как войти сюда, о том, что у нас есть хороший прогресс в направлении этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.
Трамп высказался о подготовке соглашения с Украиной по природным ресурсам