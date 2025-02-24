https://1prime.ru/20250224/tramp-855216478.html

Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым

Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп оценил ход подготовки к сделке с Киевом по ископаемым

Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:08+0300

2025-02-24T23:08+0300

2025-02-24T23:08+0300

экономика

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о хорошем прогрессе в вопросе достижения сделки с Киевом по ископаемым в качестве обеспечения компенсации Штатам за вложенные средства. "У нас должно быть соглашение с Украиной по критическим минералам и редкоземельным металлам. Я только что получил сообщение перед тем, как войти сюда, о том, что у нас есть хороший прогресс в направлении этого", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855213210.html

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