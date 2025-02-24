https://1prime.ru/20250224/tramp-855217809.html

Трамп воздержался от того, чтобы назвать Путина "диктатором"

Трамп воздержался от того, чтобы назвать Путина "диктатором" - 24.02.2025, ПРАЙМ

Трамп воздержался от того, чтобы назвать Путина "диктатором"

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского, заявил, что не... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T23:48+0300

2025-02-24T23:48+0300

2025-02-24T23:48+0300

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 фев - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о том, считает ли он российского коллегу Владимира Путина диктатором, как Владимира Зеленского, заявил, что не использует такие слова необдуманно. "Я не использую необдуманно эти слова. Посмотрим, что произойдет. Я думаю, у нас есть шанс на действительно хорошее урегулирование между разными странами", - сказал президент США на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном. Несколько дней назад Трамп обошел вопрос журналиста, считает ли он Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на урегулировании конфликта на Украине. До этого Трамп назвал Зеленского "неудавшимся комиком" и "диктатором". Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Оскорбительные высказывания в адрес Путина ранее неоднократно позволял себе экс-президент США Джо Байден. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Трамп возлагает на своего предшественника ответственность за украинский кризис.

https://1prime.ru/20250224/tramp-855217402.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп