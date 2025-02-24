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Россиян предупредили о возможном падении цен при снижении ставки ЦБ
Россиян предупредили о возможном падении цен при снижении ставки ЦБ - 24.02.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о возможном падении цен при снижении ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки Банка России может привести к снижению инфляции. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявил доцент кафедры экономической теории... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:22+0300
2025-02-24T09:22+0300
2025-02-24T09:22+0300
экономика
цены
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России может привести к снижению инфляции. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.По словам Морковкина, в настоящее время высокие процентные ставки увеличивают издержки бизнеса, что в конечном итоге приводит к росту цен и инфляции."Снижение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой приведет к снижению затрат бизнеса и снижению цен", — отметил собеседник издания.Тем не менее, резкое повышение ключевой ставки может привести к падению экономической активности и охлаждению рынка, что в конечном итоге замедлит инфляционные процессы, резюмировал он.Центральный банк России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за высокой инфляции и инфляционных ожиданий. Годовая инфляция по последним данным составляет 10%.
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цены, ставка банка россии
Экономика, цены, ставка Банка России
Россиян предупредили о возможном падении цен при снижении ставки ЦБ
Экономист Морковкин: снижение ключевой ставки может обрушить цены в России
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ.
Снижение ключевой ставки Банка России может привести к снижению инфляции. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявил
доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.
По словам Морковкина, в настоящее время высокие процентные ставки увеличивают издержки бизнеса, что в конечном итоге приводит к росту цен и инфляции.
"Снижение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой приведет к снижению затрат бизнеса и снижению цен", — отметил собеседник издания.
Тем не менее, резкое повышение ключевой ставки может привести к падению экономической активности и охлаждению рынка, что в конечном итоге замедлит инфляционные процессы, резюмировал он.
Центральный банк России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за высокой инфляции и инфляционных ожиданий. Годовая инфляция по последним данным составляет 10%.
ЦБ объяснил, как принимает решение по ключевой ставке