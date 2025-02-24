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Россиян предупредили о возможном падении цен при снижении ставки ЦБ

Россиян предупредили о возможном падении цен при снижении ставки ЦБ - 24.02.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о возможном падении цен при снижении ставки ЦБ

Снижение ключевой ставки Банка России может привести к снижению инфляции. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявил доцент кафедры экономической теории... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T09:22+0300

2025-02-24T09:22+0300

2025-02-24T09:22+0300

экономика

цены

ставка банка россии

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банка России может привести к снижению инфляции. Об этом в беседе с изданием "Газета.Ru" заявил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.По словам Морковкина, в настоящее время высокие процентные ставки увеличивают издержки бизнеса, что в конечном итоге приводит к росту цен и инфляции."Снижение ставок по кредитам вслед за ключевой ставкой приведет к снижению затрат бизнеса и снижению цен", — отметил собеседник издания.Тем не менее, резкое повышение ключевой ставки может привести к падению экономической активности и охлаждению рынка, что в конечном итоге замедлит инфляционные процессы, резюмировал он.Центральный банк России 14 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за высокой инфляции и инфляционных ожиданий. Годовая инфляция по последним данным составляет 10%.

https://1prime.ru/20250221/stavka-855139347.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

цены, ставка банка россии