https://1prime.ru/20250224/turizm-855200827.html

Минпромторг поддержит российских производителей туристической продукции

Минпромторг поддержит российских производителей туристической продукции - 24.02.2025, ПРАЙМ

Минпромторг поддержит российских производителей туристической продукции

Минпромторг РФ в рамках федерального проекта "Промышленное обеспечение туризма" выделит субсидии производителям российской туристической продукции при... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T14:03+0300

2025-02-24T14:03+0300

2025-02-24T14:03+0300

экономика

минпромторг

россия

туризм

https://cdnn.1prime.ru/img/84265/83/842658333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d15ab5cf57091f53d2e51465fb1b4bd.jpg

МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Минпромторг РФ в рамках федерального проекта "Промышленное обеспечение туризма" выделит субсидии производителям российской туристической продукции при предоставлении скидки потребителям, сообщили в ведомстве. "Сфера туризма в России демонстрирует системный рост. Такая динамика стала возможной в том числе благодаря перезапуску нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и входящему в его состав федеральному проекту "Промышленное обеспечение туризма", который курирует Минпромторг России. В нем предусмотрена новая мера поддержки в виде субсидии: производители отечественной туристической продукции при предоставлении скидки потребителям могут получить возмещение недополученного дохода", - говорится в сообщении. Отмечается, что для каждой категории продукции Минпромторг установил предельный размер скидки. На новую субсидию смогут претендовать отечественные производители канатных дорог, аттракционов, систем искусственного снегообразования, снегоуплотнительных машин и туристических автобусов. "Первичный отбор российских производителей туристической продукции на получение поддержки запланирован на март 2025 года", - заключили в министерстве.

https://1prime.ru/20250220/minpromtorg-855110084.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минпромторг, россия, туризм