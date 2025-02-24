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Минпромторг поддержит российских производителей туристической продукции - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минпромторг поддержит российских производителей туристической продукции
Минпромторг поддержит российских производителей туристической продукции - 24.02.2025, ПРАЙМ
Минпромторг поддержит российских производителей туристической продукции
Минпромторг РФ в рамках федерального проекта "Промышленное обеспечение туризма" выделит субсидии производителям российской туристической продукции при... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:03+0300
2025-02-24T14:03+0300
экономика
минпромторг
россия
туризм
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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Минпромторг РФ в рамках федерального проекта "Промышленное обеспечение туризма" выделит субсидии производителям российской туристической продукции при предоставлении скидки потребителям, сообщили в ведомстве. "Сфера туризма в России демонстрирует системный рост. Такая динамика стала возможной в том числе благодаря перезапуску нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и входящему в его состав федеральному проекту "Промышленное обеспечение туризма", который курирует Минпромторг России. В нем предусмотрена новая мера поддержки в виде субсидии: производители отечественной туристической продукции при предоставлении скидки потребителям могут получить возмещение недополученного дохода", - говорится в сообщении. Отмечается, что для каждой категории продукции Минпромторг установил предельный размер скидки. На новую субсидию смогут претендовать отечественные производители канатных дорог, аттракционов, систем искусственного снегообразования, снегоуплотнительных машин и туристических автобусов. "Первичный отбор российских производителей туристической продукции на получение поддержки запланирован на март 2025 года", - заключили в министерстве.
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минпромторг, россия, туризм
Экономика, Минпромторг, РОССИЯ, Туризм
14:03 24.02.2025
 
Минпромторг поддержит российских производителей туристической продукции

Минпромторг: производителям российской туристической продукции выделятся субсидии

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПроизводство сувенирной продукции к Новому году дракона в Пятигорске
Производство сувенирной продукции к Новому году дракона в Пятигорске - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 фев – ПРАЙМ. Минпромторг РФ в рамках федерального проекта "Промышленное обеспечение туризма" выделит субсидии производителям российской туристической продукции при предоставлении скидки потребителям, сообщили в ведомстве.
"Сфера туризма в России демонстрирует системный рост. Такая динамика стала возможной в том числе благодаря перезапуску нацпроекта "Туризм и гостеприимство" и входящему в его состав федеральному проекту "Промышленное обеспечение туризма", который курирует Минпромторг России. В нем предусмотрена новая мера поддержки в виде субсидии: производители отечественной туристической продукции при предоставлении скидки потребителям могут получить возмещение недополученного дохода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для каждой категории продукции Минпромторг установил предельный размер скидки. На новую субсидию смогут претендовать отечественные производители канатных дорог, аттракционов, систем искусственного снегообразования, снегоуплотнительных машин и туристических автобусов.
"Первичный отбор российских производителей туристической продукции на получение поддержки запланирован на март 2025 года", - заключили в министерстве.
Министерство промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2025
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