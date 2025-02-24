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Президент Турции выразил готовность в помощи достижения мира на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Президент Турции выразил готовность в помощи достижения мира на Украине
Президент Турции выразил готовность в помощи достижения мира на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
Президент Турции выразил готовность в помощи достижения мира на Украине
Турция рассчитывает на обеспечение прочного и справедливого мира в 2025 году на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:56+0300
2025-02-24T13:56+0300
политика
турция
реджеп тайип эрдоган
анкара
украина
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АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Турция рассчитывает на обеспечение прочного и справедливого мира в 2025 году на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщил лидер Турции, страна продолжит прилагать все необходимые усилия для достижения справедливого и прочного мира на Украине и выразил надежду, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир."Я надеюсь, что Рамадан, который мы будем отмечать через несколько дней, принесет мир, спокойствие и благополучие всему человечеству",- сказал Эрдоган в своем видеообращении.
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турция
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турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, украина
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара, УКРАИНА
13:56 24.02.2025
 
Президент Турции выразил готовность в помощи достижения мира на Украине

Эрдоган: Турция приложит все усилия для достижения мира на Украине в 2025 году

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Турция рассчитывает на обеспечение прочного и справедливого мира в 2025 году на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщил лидер Турции, страна продолжит прилагать все необходимые усилия для достижения справедливого и прочного мира на Украине и выразил надежду, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир.
"Я надеюсь, что Рамадан, который мы будем отмечать через несколько дней, принесет мир, спокойствие и благополучие всему человечеству",- сказал Эрдоган в своем видеообращении.
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ПолитикаТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганАнкараУКРАИНА
 
 
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