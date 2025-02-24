https://1prime.ru/20250224/turtsiya-855200450.html
Президент Турции выразил готовность в помощи достижения мира на Украине
Президент Турции выразил готовность в помощи достижения мира на Украине - 24.02.2025, ПРАЙМ
Президент Турции выразил готовность в помощи достижения мира на Украине
Турция рассчитывает на обеспечение прочного и справедливого мира в 2025 году на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T13:56+0300
2025-02-24T13:56+0300
2025-02-24T13:56+0300
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АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Турция рассчитывает на обеспечение прочного и справедливого мира в 2025 году на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщил лидер Турции, страна продолжит прилагать все необходимые усилия для достижения справедливого и прочного мира на Украине и выразил надежду, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир."Я надеюсь, что Рамадан, который мы будем отмечать через несколько дней, принесет мир, спокойствие и благополучие всему человечеству",- сказал Эрдоган в своем видеообращении.
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турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, украина
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара, УКРАИНА
Президент Турции выразил готовность в помощи достижения мира на Украине
Эрдоган: Турция приложит все усилия для достижения мира на Украине в 2025 году
АНКАРА, 24 фев - ПРАЙМ. Турция рассчитывает на обеспечение прочного и справедливого мира в 2025 году на Украине, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщил лидер Турции, страна продолжит прилагать все необходимые усилия для достижения справедливого и прочного мира на Украине и выразил надежду, что 2025 год станет годом, в котором будет построен мир.
"Я надеюсь, что Рамадан, который мы будем отмечать через несколько дней, принесет мир, спокойствие и благополучие всему человечеству",- сказал Эрдоган в своем видеообращении.
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