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Решетников отметил негативное влияние укрепления рубля на угольную отрасль - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/ugol-855196331.html
Решетников отметил негативное влияние укрепления рубля на угольную отрасль
Решетников отметил негативное влияние укрепления рубля на угольную отрасль - 24.02.2025, ПРАЙМ
Решетников отметил негативное влияние укрепления рубля на угольную отрасль
Текущее укрепление курса рубля влияет на отрасли по-разному, для производителей угля оно стало большой проблемой на фоне падения экспортных цен на уголь, заявил | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T12:26+0300
2025-02-24T12:26+0300
экономика
рф
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 24 фев - ПРАЙМ. Текущее укрепление курса рубля влияет на отрасли по-разному, для производителей угля оно стало большой проблемой на фоне падения экспортных цен на уголь, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников. "С точки зрения влияния на отрасли - ситуация разная. Если, например, для производителей удобрений - более или менее ситуация, то для угольщиков это большая проблема, потому что курс наложился на падение внешних цен. Поэтому ситуация в разных отраслях складывается по-разному", - прокомментировал министр ситуацию с текущим укреплением рубля. За последние две недели - с 10 февраля - расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал на 10% - до 87,52 рубля с 97,068 рубля. Основное ралли стартовало после 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
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рф, максим решетников, владимир путин, сша, дональд трамп
Экономика, РФ, Максим Решетников, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
12:26 24.02.2025
 
Решетников отметил негативное влияние укрепления рубля на угольную отрасль

Решетников: укрепление курса рубля стало большой проблемой для угольной отрасли

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДобыча угля в Красноярском крае
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 24 фев - ПРАЙМ. Текущее укрепление курса рубля влияет на отрасли по-разному, для производителей угля оно стало большой проблемой на фоне падения экспортных цен на уголь, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников.
"С точки зрения влияния на отрасли - ситуация разная. Если, например, для производителей удобрений - более или менее ситуация, то для угольщиков это большая проблема, потому что курс наложился на падение внешних цен. Поэтому ситуация в разных отраслях складывается по-разному", - прокомментировал министр ситуацию с текущим укреплением рубля.
За последние две недели - с 10 февраля - расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал на 10% - до 87,52 рубля с 97,068 рубля. Основное ралли стартовало после 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
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