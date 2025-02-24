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Решетников отметил негативное влияние укрепления рубля на угольную отрасль

Решетников отметил негативное влияние укрепления рубля на угольную отрасль - 24.02.2025, ПРАЙМ

Решетников отметил негативное влияние укрепления рубля на угольную отрасль

Текущее укрепление курса рубля влияет на отрасли по-разному, для производителей угля оно стало большой проблемой на фоне падения экспортных цен на уголь, заявил | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T12:26+0300

2025-02-24T12:26+0300

2025-02-24T12:26+0300

экономика

рф

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владимир путин

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дональд трамп

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 24 фев - ПРАЙМ. Текущее укрепление курса рубля влияет на отрасли по-разному, для производителей угля оно стало большой проблемой на фоне падения экспортных цен на уголь, заявил журналистам глава министерства Максим Решетников. "С точки зрения влияния на отрасли - ситуация разная. Если, например, для производителей удобрений - более или менее ситуация, то для угольщиков это большая проблема, потому что курс наложился на падение внешних цен. Поэтому ситуация в разных отраслях складывается по-разному", - прокомментировал министр ситуацию с текущим укреплением рубля. За последние две недели - с 10 февраля - расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, упал на 10% - до 87,52 рубля с 97,068 рубля. Основное ралли стартовало после 12 февраля, когда состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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рф, максим решетников, владимир путин, сша, дональд трамп