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СМИ: Украина будет выплачивать США $500 млрд в течение сотен лет
СМИ: Украина будет выплачивать США $500 млрд в течение сотен лет - 24.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина будет выплачивать США $500 млрд в течение сотен лет
Украина в случае подписания соглашения с США об обязательствах компенсировать Вашингтону 500 миллиардов долларов будет выплачивать ему средства в течение сотен... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T02:43+0300
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2025-02-24T02:43+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Украина в случае подписания соглашения с США об обязательствах компенсировать Вашингтону 500 миллиардов долларов будет выплачивать ему средства в течение сотен лет, пишет журнал Economist со ссылкой на украинских чиновников.
По информации собеседников издания, согласно последнему проекту соглашения, Украина должна будет отчислять 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов, а также инфраструктуры, например портов, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству США.
"Отчисления будут продолжаться до тех пор, пока объем фонда не достигнет 500 миллиардов долларов... При нынешних темпах роста доходов государства на это уйдут сотни лет", - говорится в материале издания.
Украинский чиновник посетовал, что власти не могут подписать этот вариант договора.
"Если мы подпишем это в нынешнем виде, завтра нас вышвырнут из офиса, а разъяренная толпа линчует нас", - отметил он.
По информации издания, последний "катастрофический" проект соглашения Украина получила 20 февраля, за него отвечает министр торговли США Говард Лютник.
"Украине сказали: забудьте обо всех предыдущих переговорах и свыкнитесь с мыслью о передаче ресурсов практически без получения взамен чего-либо материального. Соглашайтесь или откажитесь - и тогда проиграете войну", - пишет издание.
Украинские официальные лица предположили, что проект Лютника был сделан "более карательным" в наказание за то, что Украина не согласилась подписывать предыдущие версии соглашения.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое партнерство с США важно для Киева.
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мировая экономика, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, washington post
Экономика, Мировая экономика, Энергетика, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Washington Post
СМИ: Украина будет выплачивать США $500 млрд в течение сотен лет
Economist: Украина будет выплачивать США $500 млрд в течение сотен лет
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Украина в случае подписания соглашения с США об обязательствах компенсировать Вашингтону 500 миллиардов долларов будет выплачивать ему средства в течение сотен лет, пишет журнал Economist со ссылкой на украинских чиновников.
По информации собеседников издания, согласно последнему проекту соглашения, Украина должна будет отчислять 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов, а также инфраструктуры, например портов, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству США.
"Отчисления будут продолжаться до тех пор, пока объем фонда не достигнет 500 миллиардов долларов... При нынешних темпах роста доходов государства на это уйдут сотни лет", - говорится в материале издания.
Украинский чиновник посетовал, что власти не могут подписать этот вариант договора.
"Если мы подпишем это в нынешнем виде, завтра нас вышвырнут из офиса, а разъяренная толпа линчует нас", - отметил он.
По информации издания, последний "катастрофический" проект соглашения Украина получила 20 февраля, за него отвечает министр торговли США Говард Лютник.
"Украине сказали: забудьте обо всех предыдущих переговорах и свыкнитесь с мыслью о передаче ресурсов практически без получения взамен чего-либо материального. Соглашайтесь или откажитесь - и тогда проиграете войну", - пишет издание.
Украинские официальные лица предположили, что проект Лютника был сделан "более карательным" в наказание за то, что Украина не согласилась подписывать предыдущие версии соглашения.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
Глава Пентагона Пит Хегсет в воскресенье призвал Зеленского сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине и напомнил, что экономическое партнерство с США важно для Киева.