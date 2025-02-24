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Болтон: Украина может оказаться в более невыгодном положении, чем Россия

Болтон: Украина может оказаться в более невыгодном положении, чем Россия - 24.02.2025, ПРАЙМ

Болтон: Украина может оказаться в более невыгодном положении, чем Россия

Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что Украина по окончании конфликта может... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T06:53+0300

2025-02-24T06:53+0300

2025-02-24T06:53+0300

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ТОКИО, 24 фев - ПРАЙМ. Бывший советник по национальной безопасности США Дональда Трампа в первый президентский срок Джон Болтон считает, что Украина по окончании конфликта может оказаться в более невыгодном положении, чем Россия, а линия фронта и вовсе может превратится в новую границу между ними. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK. "Трампом действительно движет желание положить конец этой войне. Он неоднократно повторяет, что если бы он был президентом, то этой войны бы не было", - сказал экс-советник. Болтон считает, что во внешней политике Трамп придает большое значение отношениям доверия между лидерами. "Трамп думает, что все решают его отношения с (Владимиром) Путиным и его отношения с (Владимиром) Зеленским", - заявил он. Кроме того, американский президент уверен в своих способностях заключать сделки, считает Болтон. "Он считает, что в совершенстве владеет техникой заключения сделок и может все решить с наскока", - подчеркнул бывший советник Трампа. Экс-советник отмечает позитивные отношения между лидерами России и США. Он считает, что Путин "хочет завоевать расположение Трампа, задействуя их отношения, построенные при первом сроке Трампа". "Велика вероятность, что Украина будет в более невыгодном положении, чем Россия. Путин может обработать Трампа, чтобы изобразить, что переговоры застопорились из-за Зеленского", - предположил Болтон, несмотря на то что Киев ранее ввел запрет на переговоры с Россией, а Москва же заявляла неоднократно, что готова к переговорам. Прогноз Болтона по окончанию конфликта не сулит Украине ничего хорошего. "Сначала осуществится прекращение войны, а затем будут переговоры. Это плохо для Украины. Потому что есть вероятность, что линия фронта станет новой границей России и Украины", - подчеркнул Болтон. Ранее и Трамп, и глава Пентагона Пит Хегсет заявляли, что считают маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

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мировая экономика, украина, сша, рф, дональд трамп, джон болтон, владимир зеленский, мид рф, мид, рфпи