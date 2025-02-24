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Украинские СМИ сообщили о прибытии в Киев глав Еврокомиссии и Евросовета - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Украинские СМИ сообщили о прибытии в Киев глав Еврокомиссии и Евросовета
Украинские СМИ сообщили о прибытии в Киев глав Еврокомиссии и Евросовета - 24.02.2025, ПРАЙМ
Украинские СМИ сообщили о прибытии в Киев глав Еврокомиссии и Евросовета
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T08:47+0300
2025-02-24T08:47+0300
политика
украина
киев
владимир зеленский
евросовет
урсула фон дер ляйен
мид
сергей лавров
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Кошта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Кроме того, согласно видео, которое опубликовал телеканал, глав Еврокомиссии и Евросовета в Киеве встретили глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и МИД Украины Андрей Сибига.Как сообщалось ранее в Еврокомиссии, члены организации вместе с ее руководителем Урсулой фон дер Ляйен посетят Украину в понедельник для выражения поддержки киевского режима а также для анонса новой помощи стране. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, киев, владимир зеленский, евросовет, урсула фон дер ляйен, мид, сергей лавров
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Евросовет, Урсула фон дер Ляйен, МИД, Сергей Лавров
08:47 24.02.2025
 
Украинские СМИ сообщили о прибытии в Киев глав Еврокомиссии и Евросовета

"Общественное": в Киеве встретили глав Еврокомиссии и Евросовета

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта прибыли в Киев. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Кошта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Кроме того, согласно видео, которое опубликовал телеканал, глав Еврокомиссии и Евросовета в Киеве встретили глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и МИД Украины Андрей Сибига.
Как сообщалось ранее в Еврокомиссии, члены организации вместе с ее руководителем Урсулой фон дер Ляйен посетят Украину в понедельник для выражения поддержки киевского режима а также для анонса новой помощи стране.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийЕвросоветУрсула фон дер ЛяйенМИДСергей Лавров
 
 
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