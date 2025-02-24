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Страны G7 могут не согласовать текст заявления по Украине, пишут СМИ - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Страны G7 могут не согласовать текст заявления по Украине, пишут СМИ
Страны G7 могут не согласовать текст заявления по Украине, пишут СМИ - 24.02.2025, ПРАЙМ
Страны G7 могут не согласовать текст заявления по Украине, пишут СМИ
Страны G7 могут в понедельник не согласовать текст заявления по Украине из-за разногласий США и европейских стран, Вашингтон угрожает отозвать поддержку всего... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T17:03+0300
2025-02-24T17:03+0300
политика
украина
общество
g7
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Страны G7 могут в понедельник не согласовать текст заявления по Украине из-за разногласий США и европейских стран, Вашингтон угрожает отозвать поддержку всего документа, а не только отдельных формулировок, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Ранее газета Financial Times сообщала, что американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине. "Группа семи" находится на грани того, чтобы не суметь согласовать общее заявление... что усиливает раскол между США и их европейскими союзниками... США теперь угрожают отозвать поддержку всего заявления", - говорится в сообщении агентства. Чиновник Белого дома заявил агентству, что представители стран G7 намерены вскоре встретиться для обсуждения общей цели по завершению конфликта.
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украина, общество , g7
Политика, УКРАИНА, Общество , G7
17:03 24.02.2025
 
Страны G7 могут не согласовать текст заявления по Украине, пишут СМИ

Bloomberg: страны G7 могут не согласовать текст заявления по Украине

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Страны G7 могут в понедельник не согласовать текст заявления по Украине из-за разногласий США и европейских стран, Вашингтон угрожает отозвать поддержку всего документа, а не только отдельных формулировок, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Ранее газета Financial Times сообщала, что американские посланники возражают против формулировки "российская агрессия" и других подобных выражений, которые лидеры G7 используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
"Группа семи" находится на грани того, чтобы не суметь согласовать общее заявление... что усиливает раскол между США и их европейскими союзниками... США теперь угрожают отозвать поддержку всего заявления", - говорится в сообщении агентства.
Чиновник Белого дома заявил агентству, что представители стран G7 намерены вскоре встретиться для обсуждения общей цели по завершению конфликта.
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16:43
 
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