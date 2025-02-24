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В ЕС перестали говорить о необходимости победить Россию, заявил Ульянов

В ЕС перестали говорить о необходимости победить Россию, заявил Ульянов - 24.02.2025, ПРАЙМ

В ЕС перестали говорить о необходимости победить Россию, заявил Ульянов

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что чиновники и лидеры ведущих стран ЕС перестали говорить о том, что "Россию... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T02:37+0300

2025-02-24T02:37+0300

2025-02-24T02:37+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что чиновники и лидеры ведущих стран ЕС перестали говорить о том, что "Россию необходимо победить на поле боя". "Чиновники и лидеры ведущих государств Европейского союза много раз повторяли в 2022, 2023 и даже в начале 2024 года, что "Россию необходимо победить на поле боя". Когда вы слышали этот нарратив в последний раз? Он уже забыт?" - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. При этом в ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявял, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать". В феврале 2025 года в Эр-рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.

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