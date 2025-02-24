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Венгрия надеется на сотрудничество с США по борьбе с нелегальной миграцией

Венгрия надеется на сотрудничество с США по борьбе с нелегальной миграцией - 24.02.2025, ПРАЙМ

Венгрия надеется на сотрудничество с США по борьбе с нелегальной миграцией

Венгрия надеется на тесное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа и готова решать общие проблемы, которые стоят перед Будапештом и... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T03:16+0300

2025-02-24T03:16+0300

2025-02-24T03:16+0300

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Венгрия надеется на тесное сотрудничество с администрацией президента США Дональда Трампа и готова решать общие проблемы, которые стоят перед Будапештом и Вашингтоном, среди которых и борьба с нелегальной миграцией, заявил политический директор премьера Венгрии Балаж Орбан. "У нас есть схожие взгляды, схожие проблемы, которые мы хотим решить, и мы готовы сотрудничать... Мы очень рады видеть, что новое руководство США поднимает вопросы, которые также важны для венгерцев - борьба с миграцией является важнейшим приоритетом и для нас... Мы рады видеть эти изменения и надеемся на тесное сотрудничество между Венгрией и США", - заявил Балаж Орбан в интервью телеканалу CBS. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов. Премьер-министр Венгрии заявил, что Будапешт не изменит миграционную политику, а судом ЕС управляет американский миллиардер Джордж Сорос.

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мировая экономика, венгрия, сша, будапешт, дональд трамп, джордж сорос, ес, cbs, оон