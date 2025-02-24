https://1prime.ru/20250224/vengriya-855210082.html

Венгрия предлагает исключить из санкционного списка ЕС восемь физлиц

Венгрия предлагает исключить из санкционного списка ЕС восемь физлиц - 24.02.2025, ПРАЙМ

Венгрия предлагает исключить из санкционного списка ЕС восемь физлиц

Венгрия предлагает исключить восемь человек из санкционного списка Евросоюза против физлиц, решение о продлении действия которого будет приниматься в начале... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T18:04+0300

2025-02-24T18:04+0300

2025-02-24T18:04+0300

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БУДАПЕШТ, 24 фев - ПРАЙМ. Венгрия предлагает исключить восемь человек из санкционного списка Евросоюза против физлиц, решение о продлении действия которого будет приниматься в начале марта, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "В этом санкционном списке есть люди, которым там на самом деле нечего делать. Мы собрали восьмерых из них и предлагаем исключить их из санкционного списка", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза, трансляцию вел телеканал М1. Он подчеркнул, что Будапешт выступил против ускоренного продления санкций против физических лиц из России и Белоруссии в понедельник, поскольку официально решение должно быть принято до 10 марта. "К 10 марта все может измениться. Текущие российско-американские переговоры могут все изменить, в том числе необходимость или смысл существования санкций", - отметил министр. Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, как и ранее в 15-й, 27 физических лиц и организаций, в том числе патриарха Кирилла, Олимпийский комитет России и две российские футбольные команды. В 2023 году Сийярто раскритиковал включение бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина в санкционный список ЕС из-за того, что он сын главы "Уралхима" Дмитрия Мазепина. Мазепин-младший был исключен из санкционных списков по инициативе Венгрии.

https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855203448.html

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