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Главы МИД ЕС не пришли к общему мнению о военной помощи Киеву на 2025 год - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Главы МИД ЕС не пришли к общему мнению о военной помощи Киеву на 2025 год
Главы МИД ЕС не пришли к общему мнению о военной помощи Киеву на 2025 год - 24.02.2025, ПРАЙМ
Главы МИД ЕС не пришли к общему мнению о военной помощи Киеву на 2025 год
Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смогли прийти к единому мнению касательно новой инициативы главы евродипломатии Каи Каллас по... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T16:12+0300
2025-02-24T16:12+0300
политика
ес
мид
кая каллас
нато
украина
киев
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смогли прийти к единому мнению касательно новой инициативы главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на 2025 год. Об этом сообщила сама главный европейский дипломат по итогам министерской встречи.Согласно данным, которые ранее предоставил высокопоставленный европейский чиновник, Каллас выражала готовность использовать все возможности, чтобы добиться в понедельник одобрения странами Евросоюза нового пакета помощи.Как сообщила Каллас по окончании встречи, главы МИД обсудили новую инициативу, однако окончательное решение и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 6 марта.Ранее сообщалось, что главы МИД планируют обсудить новую инициативу главы евродипломатии, которая хочет любыми путями гарантировать продолжение накачивания Киева западным оружием для продолжения боевых действий. Ранее Каллас неоднократно призывала страны ЕС к продолжению финансирования Украины, чтобы тем самым обеспечить Киеву победу в конфликте, игнорируя начавшиеся мирные усилия.Инициатива Каллас касается обеспечения Украины военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о пакете помощи на сумму 6-10 миллиардов евро. Как заявил накануне встречи высокопоставленный европейский источник, в офисе Каллас рассчитывают использовать все возможности для одобрения этой инициативы, включая ситуацию, когда несогласные на продолжение финансирования оружия для Киева страны "конструктивно воздержатся" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать эту программу. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250224/kallas-855190838.html
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ес, мид, кая каллас, нато, украина, киев, запад
Политика, ЕС, МИД, Кая Каллас, НАТО, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД
16:12 24.02.2025
 
Главы МИД ЕС не пришли к общему мнению о военной помощи Киеву на 2025 год

Главы МИД ЕС не пришли к общему мнению по инициативе Каллас о поддержке Украины

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не смогли прийти к единому мнению касательно новой инициативы главы евродипломатии Каи Каллас по обеспечению военной помощи Украине на 2025 год. Об этом сообщила сама главный европейский дипломат по итогам министерской встречи.
Согласно данным, которые ранее предоставил высокопоставленный европейский чиновник, Каллас выражала готовность использовать все возможности, чтобы добиться в понедельник одобрения странами Евросоюза нового пакета помощи.
Как сообщила Каллас по окончании встречи, главы МИД обсудили новую инициативу, однако окончательное решение и суммы будут обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 6 марта.
Ранее сообщалось, что главы МИД планируют обсудить новую инициативу главы евродипломатии, которая хочет любыми путями гарантировать продолжение накачивания Киева западным оружием для продолжения боевых действий. Ранее Каллас неоднократно призывала страны ЕС к продолжению финансирования Украины, чтобы тем самым обеспечить Киеву победу в конфликте, игнорируя начавшиеся мирные усилия.
Инициатива Каллас касается обеспечения Украины военной помощью от ЕС на 2025 год и включает в себя поставку оружия, боеприпасов, систем ПВО, а также расширение программы подготовки украинских военных в Европе. Речь может идти о пакете помощи на сумму 6-10 миллиардов евро.
Как заявил накануне встречи высокопоставленный европейский источник, в офисе Каллас рассчитывают использовать все возможности для одобрения этой инициативы, включая ситуацию, когда несогласные на продолжение финансирования оружия для Киева страны "конструктивно воздержатся" при голосовании, гарантировав себе неучастие в этих усилиях, но позволив другим членам ЕС реализовать эту программу.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Каллас увидела "российские нарративы" в заявлениях администрации Трампа
10:16
 
ПолитикаЕСМИДКая КалласНАТОУКРАИНАКиевЗАПАД
 
 
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