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В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв

В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв - 24.02.2025, ПРАЙМ

В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв

Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T11:32+0300

2025-02-24T11:32+0300

2025-02-24T11:32+0300

происшествия

франция

россия

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города. В пожарной службе сообщили, что взрыв произошел незадолго до 08.00 (10.00 мск).Неизвестные бросили в сад консульства России во французском Марселе два коктейля Молотова, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции."По данным источников в полиции, сегодня утром в сад консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Неподалёку был найден угнанный автомобиль", - сообщает СМИ.Делом занимается местная полиция. Уточняется, что пострадавших нет.Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. О пострадавших не сообщается.

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франция, россия