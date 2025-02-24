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В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв - 24.02.2025, ПРАЙМ
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В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв
В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв - 24.02.2025, ПРАЙМ
В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв
Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:32+0300
2025-02-24T11:32+0300
происшествия
франция
россия
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города. В пожарной службе сообщили, что взрыв произошел незадолго до 08.00 (10.00 мск).Неизвестные бросили в сад консульства России во французском Марселе два коктейля Молотова, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции."По данным источников в полиции, сегодня утром в сад консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Неподалёку был найден угнанный автомобиль", - сообщает СМИ.Делом занимается местная полиция. Уточняется, что пострадавших нет.Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. О пострадавших не сообщается.
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франция, россия
Происшествия, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
11:32 24.02.2025
 
В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв

BFMTV: в Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
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© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Взрыв, предположительно, прогремел "вблизи российского консульства" во французском Марселе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города.
В пожарной службе сообщили, что взрыв произошел незадолго до 08.00 (10.00 мск).
Неизвестные бросили в сад консульства России во французском Марселе два коктейля Молотова, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции.
"По данным источников в полиции, сегодня утром в сад консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Неподалёку был найден угнанный автомобиль", - сообщает СМИ.
Делом занимается местная полиция. Уточняется, что пострадавших нет.
Российское консульство расположено на авеню Амбруаза Паре в 8-м округе Марселя. На месте происшествия работают около 30 пожарных и полицейских. О пострадавших не сообщается.
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