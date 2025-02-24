https://1prime.ru/20250224/wildberries-855189698.html

Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии

Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии - 24.02.2025, ПРАЙМ

Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии

Компания Wildberries рассматривает возможность запуска сервиса такси в Белоруссии, пилотный проект может запуститься в Минске после завершения необходимых... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T09:41+0300

2025-02-24T09:41+0300

2025-02-24T09:41+0300

бизнес

технологии

wildberries

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Компания Wildberries рассматривает возможность запуска сервиса такси в Белоруссии, пилотный проект может запуститься в Минске после завершения необходимых процедур, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. "Компания Wildberries на данном этапе рассматривает возможность запуска сервиса такси в Беларуси. Пилотный проект может запуститься в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов", - сказали в пресс-службе. Там же уточнили, что вопрос о запуске этого вида бизнеса в Белоруссии и масштабировании проекта компания решит, только оценив перспективы этого направления и результаты пилотного запуска. Как рассказали в Wildberries, компания наращивает экспертизу в новых для бизнеса логистических продуктах, это позволяет сделать масштаб логистических задач в периметре платформенного бизнеса. "За 20 лет работы в сфере электронной коммерции Wildberries накопила значительный опыт в организации транспортных и логистических процессов. Компания развивает собственный автопарк, сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков", - добавили в пресс-службе.

https://1prime.ru/20250210/wildberries-854818128.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, wildberries