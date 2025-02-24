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Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии
Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии - 24.02.2025, ПРАЙМ
Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии
Компания Wildberries рассматривает возможность запуска сервиса такси в Белоруссии, пилотный проект может запуститься в Минске после завершения необходимых... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:41+0300
2025-02-24T09:41+0300
бизнес
технологии
wildberries
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Компания Wildberries рассматривает возможность запуска сервиса такси в Белоруссии, пилотный проект может запуститься в Минске после завершения необходимых процедур, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. "Компания Wildberries на данном этапе рассматривает возможность запуска сервиса такси в Беларуси. Пилотный проект может запуститься в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов", - сказали в пресс-службе. Там же уточнили, что вопрос о запуске этого вида бизнеса в Белоруссии и масштабировании проекта компания решит, только оценив перспективы этого направления и результаты пилотного запуска. Как рассказали в Wildberries, компания наращивает экспертизу в новых для бизнеса логистических продуктах, это позволяет сделать масштаб логистических задач в периметре платформенного бизнеса. "За 20 лет работы в сфере электронной коммерции Wildberries накопила значительный опыт в организации транспортных и логистических процессов. Компания развивает собственный автопарк, сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков", - добавили в пресс-службе.
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бизнес, технологии, wildberries
Бизнес, Технологии, Wildberries
09:41 24.02.2025
 
Wildberries планирует запустить сервис такси в Белоруссии

Wildberries рассматривает возможность запуска сервиса такси в Белоруссии

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Компания Wildberries рассматривает возможность запуска сервиса такси в Белоруссии, пилотный проект может запуститься в Минске после завершения необходимых процедур, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries.
"Компания Wildberries на данном этапе рассматривает возможность запуска сервиса такси в Беларуси. Пилотный проект может запуститься в Минске только после завершения всех необходимых для его старта процессов", - сказали в пресс-службе.
Там же уточнили, что вопрос о запуске этого вида бизнеса в Белоруссии и масштабировании проекта компания решит, только оценив перспективы этого направления и результаты пилотного запуска.
Как рассказали в Wildberries, компания наращивает экспертизу в новых для бизнеса логистических продуктах, это позволяет сделать масштаб логистических задач в периметре платформенного бизнеса.
"За 20 лет работы в сфере электронной коммерции Wildberries накопила значительный опыт в организации транспортных и логистических процессов. Компания развивает собственный автопарк, сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков", - добавили в пресс-службе.
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