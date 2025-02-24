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ЦБ 21 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/yuan-855190972.html
ЦБ 21 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей
ЦБ 21 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей - 24.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ 21 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 февраля составил 5,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T10:19+0300
2025-02-24T10:19+0300
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банк россия
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 февраля составил 5,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день. ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день. Минфин РФ анонсировал, что с 7 февраля по 6 марта направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 66,5 миллиарда рублей, по 3,3 миллиарда рублей в день. По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
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рынки, финансы, банки, банк россия, юань
Экономика, Рынки, Финансы, Банки, банк Россия, юань
10:19 24.02.2025
 
ЦБ 21 февраля продал на внутреннем рынке юани на 5,4 миллиарда рублей

Объем операций ЦБ по продаже юаней на внутреннем рынке составил 5,4 миллиарда рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 февраля составил 5,4 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
ЦБ РФ с 9 января возобновил операции на внутреннем валютном рынке, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), приостановленные 28 ноября 2024 года. В первом полугодии это суммарно добавляет к операциям в интересах Минфина продажу валюты на 8,86 миллиарда рублей в день.
Минфин РФ анонсировал, что с 7 февраля по 6 марта направит на покупку валюты и золота по бюджетному правилу 66,5 миллиарда рублей, по 3,3 миллиарда рублей в день.
По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. В случае использования средств ФНБ министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Юань открыл торги в понедельник ростом
10:02
 
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