https://1prime.ru/20250224/yuan-855211365.html

Юань завершил торги снижением до 11,98 рубля

Юань завершил торги снижением до 11,98 рубля - 24.02.2025, ПРАЙМ

Юань завершил торги снижением до 11,98 рубля

Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T19:13+0300

2025-02-24T19:13+0300

2025-02-24T19:13+0300

экономика

мосбиржа

юань

курсы валют

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/84161/86/841618655_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ede9b7a8fabba6a173322141307353fe.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 3 копейки, до 11,98 рубля.

https://1prime.ru/20250224/kurs-855208396.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, юань, курсы валют, рубль