https://1prime.ru/20250224/yuan-855211365.html
Юань завершил торги снижением до 11,98 рубля
Юань завершил торги снижением до 11,98 рубля - 24.02.2025, ПРАЙМ
Юань завершил торги снижением до 11,98 рубля
Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T19:13+0300
2025-02-24T19:13+0300
2025-02-24T19:13+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов повысился к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 3 копейки, до 11,98 рубля.
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мосбиржа, юань, курсы валют, рубль
Экономика, Мосбиржа, юань, курсы валют, рубль
Юань завершил торги снижением до 11,98 рубля
Юань завершил торги на Мосбирже снижением до 11,98 рубля