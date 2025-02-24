https://1prime.ru/20250224/yuan-855214513.html

Юань ушел ниже 12 рублей на закрытии

Юань ушел ниже 12 рублей на закрытии - 24.02.2025, ПРАЙМ

Юань ушел ниже 12 рублей на закрытии

Российская валюта в понедельник выросла против юаня, который на Московской бирже впервые с августа прошлого года закрылся ниже уровня 12 рублей, следует из... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T21:22+0300

2025-02-24T21:22+0300

2025-02-24T21:22+0300

экономика

юань

рубль

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/82138/74/821387415_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b743f07f2fd6892daa679245f28e17c6.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в понедельник выросла против юаня, который на Московской бирже впервые с августа прошлого года закрылся ниже уровня 12 рублей, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 3 копейки, до 11,98 рубля. Объем торгов на Мосбирже расчетами "завтра" составил 7,9 миллиарда юаней. РУБЛЬ СМОГ ВЫРАСТИ Российская валюта в понедельник торговалась преимущественно в минусе против юаня на Мосбирже, однако к закрытию сессии вышла в плюс. При этом китайская валюта впервые с августа прошлого года на закрытии торгов стоила дешевле 12 рублей. "Внутридневная волатильность курса рубля остается повышенной. Юань сегодня ходил в зоне 11,97-12,19 рубля. Факторы поддержки для рубля – налоговый период, геополитические надежды, жесткость ДКП, продажи валюты в рамках бюджетного правила. Давление может оказывать постепенное восстановление спроса импортеров на инвалюту после сезонного спада", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Фьючерс на нефть марки Brent к 21.01 мск повышался на 0,3%, до 74,3 доллара за баррель. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 106,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Еще можно ожидать некоторого инерционного роста российской валюты на геополитических новостях положительного характера, полагает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". "Однако рассчитывать на более существенное его укрепление (к уровню 11 за юань и ниже) можно будет лишь при условии, что улучшение геополитической обстановки найдет практическое отражение для российского рынка. Например, в виде ослабления внешнеторговых ограничений на российский экспорт или в виде ослабления внутренних ограничений для движения капитала по финансовому счету, что пока представляется маловероятными событиями", - говорит он. Если позитивные новости геополитического характера не получат дальнейшего продолжения, то юань постепенно вернется в диапазон 13-13,5 рубля, добавляет он. На предстоящей неделе в условиях решающего влияния геополитики на валютный рынок волатильность может остаться высокой, а внебиржевой курс доллара – находиться в широком коридоре 85-95 рубля, биржевой юаня – 11,6-13 рублей, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая".

https://1prime.ru/20241227/bank-rossii-853904022.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, рубль, курсы валют