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В ЕК заявили о запрете ЕС на транзакции с рядом аэропортов и портов РФ

В ЕК заявили о запрете ЕС на транзакции с рядом аэропортов и портов РФ - 24.02.2025, ПРАЙМ

В ЕК заявили о запрете ЕС на транзакции с рядом аэропортов и портов РФ

Евросоюз ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, а также четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T11:56+0300

2025-02-24T11:56+0300

2025-02-24T11:56+0300

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Евросоюз ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, а также четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и Махачкалинским портами и портами на Балтийском и Черном море, сообщается в заявлении Еврокомиссии. Согласно сообщению Еврокомиссии, со стороны ЕС вводится полный запрет на транзакции в отношении определенных российских инфраструктур, куда входят два московских аэропорта, Внуково и Жуковский, четыре региональных аэропорта, а также Астраханский порт и Махачкалинский порт на Каспийском море."Также включены морские порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море и Новороссийск на Черном море", - указывается в сообщении.

https://1prime.ru/20250224/sanktsii-855191881.html

жуковский

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россия, ес, ек, порты, аэропорт внуково, жуковский