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В ЕК заявили о запрете ЕС на транзакции с рядом аэропортов и портов РФ - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЕК заявили о запрете ЕС на транзакции с рядом аэропортов и портов РФ
В ЕК заявили о запрете ЕС на транзакции с рядом аэропортов и портов РФ - 24.02.2025, ПРАЙМ
В ЕК заявили о запрете ЕС на транзакции с рядом аэропортов и портов РФ
Евросоюз ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, а также четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T11:56+0300
2025-02-24T11:56+0300
экономика
россия
ес
ек
порты
аэропорт внуково
жуковский
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Евросоюз ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, а также четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и Махачкалинским портами и портами на Балтийском и Черном море, сообщается в заявлении Еврокомиссии. Согласно сообщению Еврокомиссии, со стороны ЕС вводится полный запрет на транзакции в отношении определенных российских инфраструктур, куда входят два московских аэропорта, Внуково и Жуковский, четыре региональных аэропорта, а также Астраханский порт и Махачкалинский порт на Каспийском море."Также включены морские порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море и Новороссийск на Черном море", - указывается в сообщении.
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россия, ес, ек, порты, аэропорт внуково, жуковский
Экономика, РОССИЯ, ЕС, ЕК, порты, аэропорт Внуково, жуковский
11:56 24.02.2025
 
В ЕК заявили о запрете ЕС на транзакции с рядом аэропортов и портов РФ

ЕК: ЕС вводит полный запрет на транзакции с рядом российских аэропортов и портов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково, куда должен прилететь А. Навальный
Аэропорт Внуково, куда должен прилететь А. Навальный - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – ПРАЙМ. Евросоюз ввел полный запрет на транзакции с московскими аэропортами Внуково и Жуковский, а также четырьмя региональными аэропортами, Астраханским и Махачкалинским портами и портами на Балтийском и Черном море, сообщается в заявлении Еврокомиссии.
Согласно сообщению Еврокомиссии, со стороны ЕС вводится полный запрет на транзакции в отношении определенных российских инфраструктур, куда входят два московских аэропорта, Внуково и Жуковский, четыре региональных аэропорта, а также Астраханский порт и Махачкалинский порт на Каспийском море.
"Также включены морские порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море и Новороссийск на Черном море", - указывается в сообщении.
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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10:41
 
ЭкономикаРОССИЯЕСЕКпортыаэропорт Внуковожуковский
 
 
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