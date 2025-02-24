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Зеленский устроил истерику на встрече с главой минфина США, пишет FT - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Зеленский устроил истерику на встрече с главой минфина США, пишет FT
Зеленский устроил истерику на встрече с главой минфина США, пишет FT - 24.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский устроил истерику на встрече с главой минфина США, пишет FT
Владимир Зеленский накричал на главу минфина США Скотта Бессента во время обсуждения сделки Украины и США по ресурсам в ходе его недавнего визита в Киев, пишет... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:55+0300
2025-02-24T10:03+0300
политика
украина
владимир зеленский
сша
дональд трамп
financial times
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский накричал на главу минфина США Скотта Бессента во время обсуждения сделки Украины и США по ресурсам в ходе его недавнего визита в Киев, пишет газета Financial Times. Ранее презиент США Дональд Трамп отметил грубое поведение киевских властей в отношении главы минфина США Скотта Бессента во время его первого визита на Украину, когда Киев отказался подписать соглашение. Американский президент отметил, что Зеленский "спал и был не доступен" во время визита Бессента, который проделал многочасовой путь до Киева на поезде, чтобы встретиться с Зеленским.По данным Financial Times, в офисе Зеленского вспыхнула напряженность по поводу будущего альянса Украины и США, который играет ключевую роль в будущем страны."Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", - говорится в публикации.Источник, присутствующий на встрече, отмечает, что Зеленский был необычайно зол.Трамп ранее выступил с критикой в адрес киевских властей, обвинив их в срыве соглашения, которое гарантировало доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на финансирование и военную помощь со стороны США. Выступая на саммите в Майами, американский президент назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который убедил США потратить 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну. Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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украина, владимир зеленский, сша, дональд трамп, financial times
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп, Financial Times
09:55 24.02.2025 (обновлено: 10:03 24.02.2025)
 
Зеленский устроил истерику на встрече с главой минфина США, пишет FT

FT: Зеленский накричал на Бессента во время обсуждения сделки по ресурсам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский накричал на главу минфина США Скотта Бессента во время обсуждения сделки Украины и США по ресурсам в ходе его недавнего визита в Киев, пишет газета Financial Times.
Ранее презиент США Дональд Трамп отметил грубое поведение киевских властей в отношении главы минфина США Скотта Бессента во время его первого визита на Украину, когда Киев отказался подписать соглашение. Американский президент отметил, что Зеленский "спал и был не доступен" во время визита Бессента, который проделал многочасовой путь до Киева на поезде, чтобы встретиться с Зеленским.
По данным Financial Times, в офисе Зеленского вспыхнула напряженность по поводу будущего альянса Украины и США, который играет ключевую роль в будущем страны.
"Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", - говорится в публикации.
Источник, присутствующий на встрече, отмечает, что Зеленский был необычайно зол.
Трамп ранее выступил с критикой в адрес киевских властей, обвинив их в срыве соглашения, которое гарантировало доступ к редкоземельным металлам на территории Украины в обмен на финансирование и военную помощь со стороны США. Выступая на саммите в Майами, американский президент назвал Зеленского "не очень успешным юмористом", который убедил США потратить 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну. Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАДональд ТрампFinancial Times
 
 
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