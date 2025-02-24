https://1prime.ru/20250224/zelenskiy-855202263.html

"Террорист, захвативший власть". В Раде отправляют Зеленского в отставку

"Террорист, захвативший власть". В Раде отправляют Зеленского в отставку - 24.02.2025, ПРАЙМ

"Террорист, захвативший власть". В Раде отправляют Зеленского в отставку

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что для достижения мира на Украине Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Также он высказался о необходимости... | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T14:53+0300

2025-02-24T14:53+0300

2025-02-24T14:53+0300

политика

украина

владимир зеленский

рада

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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что для достижения мира на Украине Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Также он высказался о необходимости избрания нового спикера парламента и дальнейшего создания группы для переговоров по урегулированию конфликта с Россией.Накануне Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО. Как сообщил депутат, реальной формулой для достижения мира на Украине с помощью дипломатии у страны является отставка Зеленского."Не вижу никак препятствий для этого, поскольку он просто террорист, захвативший власть, и не о какой отставке я даже не хочу говорить, потому что в отставку могут уйти только те, кто занимают какую-то должность законно, а не с помощью силового захвата", - написал уехавший с Украины Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, следом нужно вернуть из тюрем и из заграницы всех депутатов Верховной Рады, избрать нового спикера парламента, а также создать группу для переговоров по урегулированию конфликта с РФ. Дмитрук отметил, что новый глава парламента должен будет создать группу для ведения переговоров и параллельно приступить к подготовке Украины к проведению выборов. Он также назвал продолжение конфликта преступлением против Украины и всего украинского народа, который тонет в крови только из-за прихоти Зеленского.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

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украина, владимир зеленский, рада, нато