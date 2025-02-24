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"Террорист, захвативший власть". В Раде отправляют Зеленского в отставку - 24.02.2025, ПРАЙМ
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"Террорист, захвативший власть". В Раде отправляют Зеленского в отставку
"Террорист, захвативший власть". В Раде отправляют Зеленского в отставку - 24.02.2025, ПРАЙМ
"Террорист, захвативший власть". В Раде отправляют Зеленского в отставку
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что для достижения мира на Украине Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Также он высказался о необходимости... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:53+0300
2025-02-24T14:53+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что для достижения мира на Украине Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Также он высказался о необходимости избрания нового спикера парламента и дальнейшего создания группы для переговоров по урегулированию конфликта с Россией.Накануне Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО. Как сообщил депутат, реальной формулой для достижения мира на Украине с помощью дипломатии у страны является отставка Зеленского."Не вижу никак препятствий для этого, поскольку он просто террорист, захвативший власть, и не о какой отставке я даже не хочу говорить, потому что в отставку могут уйти только те, кто занимают какую-то должность законно, а не с помощью силового захвата", - написал уехавший с Украины Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, следом нужно вернуть из тюрем и из заграницы всех депутатов Верховной Рады, избрать нового спикера парламента, а также создать группу для переговоров по урегулированию конфликта с РФ. Дмитрук отметил, что новый глава парламента должен будет создать группу для ведения переговоров и параллельно приступить к подготовке Украины к проведению выборов. Он также назвал продолжение конфликта преступлением против Украины и всего украинского народа, который тонет в крови только из-за прихоти Зеленского.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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украина, владимир зеленский, рада, нато
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, НАТО
14:53 24.02.2025
 
"Террорист, захвативший власть". В Раде отправляют Зеленского в отставку

Депутат Рады Дмитрук: мир на Украине наступит только после ухода Зеленского

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что для достижения мира на Украине Владимир Зеленский должен уйти в отставку. Также он высказался о необходимости избрания нового спикера парламента и дальнейшего создания группы для переговоров по урегулированию конфликта с Россией.
Накануне Зеленский на пресс-конференции заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.
Как сообщил депутат, реальной формулой для достижения мира на Украине с помощью дипломатии у страны является отставка Зеленского.
"Не вижу никак препятствий для этого, поскольку он просто террорист, захвативший власть, и не о какой отставке я даже не хочу говорить, потому что в отставку могут уйти только те, кто занимают какую-то должность законно, а не с помощью силового захвата", - написал уехавший с Украины Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, следом нужно вернуть из тюрем и из заграницы всех депутатов Верховной Рады, избрать нового спикера парламента, а также создать группу для переговоров по урегулированию конфликта с РФ.
Дмитрук отметил, что новый глава парламента должен будет создать группу для ведения переговоров и параллельно приступить к подготовке Украины к проведению выборов. Он также назвал продолжение конфликта преступлением против Украины и всего украинского народа, который тонет в крови только из-за прихоти Зеленского.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
"Если не вступим в НАТО". Зеленский пригрозил новым планом против России
14:00
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРадаНАТО
 
 
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