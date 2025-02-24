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Постановление Рады о продолжении полномочий Зеленского провалилось - 24.02.2025, ПРАЙМ
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Постановление Рады о продолжении полномочий Зеленского провалилось
Постановление Рады о продолжении полномочий Зеленского провалилось - 24.02.2025, ПРАЙМ
Постановление Рады о продолжении полномочий Зеленского провалилось
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что постановление парламента Украины, предусматривающее продолжение полномочий Владимира Зеленского "до... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T14:57+0300
2025-02-24T14:57+0300
владимир зеленский
украина
верховная рада
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что постановление парламента Украины, предусматривающее продолжение полномочий Владимира Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента" провалилось в ходе голосования голосовании. Железняк в своем Telegram-канале разместил выдержку из документа и его номер, добавив, что депутаты не поддержали инициативу. "Постановление №13039 - о демократии (Заявление Верховной рады Украины о поддержке демократии на Украине в условиях агрессии РФ). "Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины". Провалилось", - отметил депутат.У Зеленского срок полномочий истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что в настоящее время выборы несвоевременны.
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владимир зеленский, украина, верховная рада
Владимир Зеленский, УКРАИНА, Верховная рада
14:57 24.02.2025
 
Постановление Рады о продолжении полномочий Зеленского провалилось

Постановление Верховной рады о продолжении полномочий Зеленского провалилось

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что постановление парламента Украины, предусматривающее продолжение полномочий Владимира Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента" провалилось в ходе голосования голосовании.
Железняк в своем Telegram-канале разместил выдержку из документа и его номер, добавив, что депутаты не поддержали инициативу.
"Постановление №13039 - о демократии (Заявление Верховной рады Украины о поддержке демократии на Украине в условиях агрессии РФ). "Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины". Провалилось", - отметил депутат.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
"Террорист, захвативший власть". В Раде отправляют Зеленского в отставку
14:53
У Зеленского срок полномочий истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что в настоящее время выборы несвоевременны.
 
Владимир ЗеленскийУКРАИНАВерховная рада
 
 
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