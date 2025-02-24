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"Его уберут". На Западе узнали, какое будущее ждет Зеленского
"Его уберут". На Западе узнали, какое будущее ждет Зеленского - 24.02.2025, ПРАЙМ
"Его уберут". На Западе узнали, какое будущее ждет Зеленского
Владимира Зеленского в скором времени могут убрать с поста, не предоставив ему ничего взамен, считает кипрский журналист Алекс Христофору. | 24.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Владимира Зеленского в скором времени могут убрать с поста, не предоставив ему ничего взамен, считает кипрский журналист Алекс Христофору."Зеленский сказал это: "Я уйду". Неважно, что он еще скажет — дайте мне НАТО, и я уйду, дайте мне ЕС, дайте мне деньги, Луну и звезды. Важно то, что он согласился уйти. Его уберут, и ничего не дадут взамен", — написал журналист в соцсети Х.Ранее Зеленский заявил, что готов покинуть пост ради мира на Украине или в обмен на вступление страны в НАТО.В понедельник Верховная рада Украины провалила голосование по постановлению о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. По словам депутата Ярослава Железняка. в ходе голосования удалось набрать только 218 голосов из необходимых 226. Как сообщило издание "Страна" на заседании также присутствовали еврокомиссары, а также представители ряда стран ЕС.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, однако Зеленский отменил президентские выборы в 2024 году по причине военного положения и всеобщей мобилизации на Украине и назвал выборы несвоевременными.Президент России Владимир Путин указал, что на данный момент единственной легитимной властью на Украине являются Верховная рада и ее спикер.Кроме того, в последние дни президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Зеленского. В частности, Трамп назвал Зеленского диктатором из-за того, что тот отказывается проводить выборы в стране. По мнению американского лидера, Зеленский боевыми действиями старается продлить затяжной конфликт на Украине и препятствует мирным переговорам, желая как можно дольше сохранить свою позицию.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, ЕС, НАТО, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Его уберут". На Западе узнали, какое будущее ждет Зеленского
Журналист Христофору: Зеленского в ближайшем будущем могут сместить с поста
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Владимира Зеленского в скором времени могут убрать с поста, не предоставив ему ничего взамен, считает кипрский журналист Алекс Христофору.
"Зеленский сказал это: "Я уйду". Неважно, что он еще скажет — дайте мне НАТО, и я уйду, дайте мне ЕС, дайте мне деньги, Луну и звезды. Важно то, что он согласился уйти. Его уберут, и ничего не дадут взамен", — написал журналист в соцсети Х
.
Ранее Зеленский заявил, что готов покинуть пост ради мира на Украине или в обмен на вступление страны в НАТО.
В понедельник Верховная рада Украины провалила голосование по постановлению о продолжении полномочий Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины. По словам депутата Ярослава Железняка. в ходе голосования удалось набрать только 218 голосов из необходимых 226. Как сообщило издание "Страна" на заседании также присутствовали еврокомиссары, а также представители ряда стран ЕС.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, однако Зеленский отменил президентские выборы в 2024 году по причине военного положения и всеобщей мобилизации на Украине и назвал выборы несвоевременными.
Президент России Владимир Путин указал, что на данный момент единственной легитимной властью на Украине являются Верховная рада и ее спикер.
Кроме того, в последние дни президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с резкой критикой в адрес Зеленского. В частности, Трамп назвал Зеленского диктатором из-за того, что тот отказывается проводить выборы в стране. По мнению американского лидера, Зеленский боевыми действиями старается продлить затяжной конфликт на Украине и препятствует мирным переговорам, желая как можно дольше сохранить свою позицию.
Постановление Рады о продолжении полномочий Зеленского провалилось