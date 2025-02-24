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Жительница Курской области рассказала о запрете ВСУ уезжать из сел
Жительница Курской области рассказала о запрете ВСУ уезжать из сел - 24.02.2025, ПРАЙМ
Жительница Курской области рассказала о запрете ВСУ уезжать из сел
Военные ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их похитить и увезти в Сумскую область, рассказала жительница... | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T06:04+0300
2025-02-24T06:04+0300
2025-02-24T06:04+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Военные ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их похитить и увезти в Сумскую область, рассказала жительница Суджанского района на опросе у военных следователей.
Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости.
Как рассказала жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, возможности покинуть поселок у них не было. В подвале она с пожилыми тещей и матерью провела больше полугода - с начала нападения ВСУ на Курскую область и до 15 февраля этого года.
"Нет, возможности (эвакуироваться из поселка - ред.) у меня такой не было, потому что (военные ВСУ говорили - ред.:) пожалуйста - в Сумы мы вас эвакуируем, но на территорию Курска, на территорию России эвакуации Украина нам не предлагала, только предлагали на территорию Сум", - сказала женщина.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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общество , украина, владимир путин, всу, ск рф
Общество , Экономика, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, СК РФ
Жительница Курской области рассказала о запрете ВСУ уезжать из сел
Жительница Курской области: ВСУ хотели похитить мирных жителей и увезти в Сумы
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Военные ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область и хотели их похитить и увезти в Сумскую область, рассказала жительница Суджанского района на опросе у военных следователей.
Кадры опроса есть в распоряжении РИА Новости.
Как рассказала жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, возможности покинуть поселок у них не было. В подвале она с пожилыми тещей и матерью провела больше полугода - с начала нападения ВСУ на Курскую область и до 15 февраля этого года.
"Нет, возможности (эвакуироваться из поселка - ред.) у меня такой не было, потому что (военные ВСУ говорили - ред.:) пожалуйста - в Сумы мы вас эвакуируем, но на территорию Курска, на территорию России эвакуации Украина нам не предлагала, только предлагали на территорию Сум", - сказала женщина.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.
Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции - зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.