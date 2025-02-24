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Стоимость золота стабильна в ожидании макроэкономических данных по США - 24.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250224/zoloto-855188725.html
Стоимость золота стабильна в ожидании макроэкономических данных по США
Стоимость золота стабильна в ожидании макроэкономических данных по США - 24.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота стабильна в ожидании макроэкономических данных по США
Цена на золото в понедельник утром слабо снижается на ожидании макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торговых площадок. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T09:24+0300
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром слабо снижается на ожидании макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 9.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,54 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,05% - до 2 951,66 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,09% - до 32,983 доллара за унцию. На этой неделе мировые инвесторы будут оценивать статистику по США. Так, в четверг будет опубликована промежуточная оценка ВВП США в четвертом квартале. Согласно первой оценке, в четвертом квартале показатель вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Макроэкономические данные по США учитываются Федеральной резервной системой при планировании денежно-кредитной политики, которая может отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. Согласно данным CME Group, большинство экспертов (97,5%) ожидает сохранения ставки рефинансирования ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5% на ближайшем заседании, которое состоится в марте.
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рынки, торги, сша, золото
Экономика, Рынки, Торги, США, золото
09:24 24.02.2025
 
Стоимость золота стабильна в ожидании макроэкономических данных по США

Стоимость золота утром стабильна в ожидании макроэкономических данных по США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков.
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром слабо снижается на ожидании макроэкономической статистики по США, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 9.11 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,54 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,05% - до 2 951,66 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,09% - до 32,983 доллара за унцию.
На этой неделе мировые инвесторы будут оценивать статистику по США. Так, в четверг будет опубликована промежуточная оценка ВВП США в четвертом квартале. Согласно первой оценке, в четвертом квартале показатель вырос на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Макроэкономические данные по США учитываются Федеральной резервной системой при планировании денежно-кредитной политики, которая может отражаться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота. Согласно данным CME Group, большинство экспертов (97,5%) ожидает сохранения ставки рефинансирования ФРС на текущем уровне в 4,25-4,5% на ближайшем заседании, которое состоится в марте.
Банковский сейф - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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