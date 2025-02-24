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Цена на золото перешла к снижению
Цена на золото перешла к снижению - 24.02.2025, ПРАЙМ
Цена на золото перешла к снижению
Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером после достижения нового рекордного значения, свидетельствуют данные торговых площадок. | 24.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-24T18:49+0300
2025-02-24T18:49+0300
2025-02-24T18:49+0300
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биржевые цены на золото
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МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером после достижения нового рекордного значения, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 18.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 2,71 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,09%, до 2 950,49 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро падает на 1,64% - до 32,47 доллара за унцию. Ранее в понедельник стоимость золота обновила исторический максимум, теперь он составляет 2 973,74 доллара за тройскую унцию. Однако затем показатель перешел к снижению. В четверг станет известна промежуточная оценка роста ВВП США. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика может оказать влияние на динамику котировок золота.
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золото, биржевые цены на золото
Экономика, золото, биржевые цены на золото
Цена на золото перешла к снижению
Цена на золото перешла к снижению после обновления исторического максимума
МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером после достижения нового рекордного значения, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 18.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 2,71 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,09%, до 2 950,49 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро падает на 1,64% - до 32,47 доллара за унцию.
Ранее в понедельник стоимость золота обновила исторический максимум, теперь он составляет 2 973,74 доллара за тройскую унцию. Однако затем показатель перешел к снижению.
В четверг станет известна промежуточная оценка роста ВВП США. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика может оказать влияние на динамику котировок золота.
Стоимость золота стабильна в ожидании макроэкономических данных по США