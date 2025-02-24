https://1prime.ru/20250224/zoloto-855210832.html

Цена на золото перешла к снижению

Цена на золото перешла к снижению - 24.02.2025, ПРАЙМ

Цена на золото перешла к снижению

Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером после достижения нового рекордного значения, свидетельствуют данные торговых площадок. | 24.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-24T18:49+0300

2025-02-24T18:49+0300

2025-02-24T18:49+0300

экономика

золото

биржевые цены на золото

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/76/842087671_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_9ab47aa5f7f9d13d0cc1c0cd36d8d153.jpg

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению в понедельник вечером после достижения нового рекордного значения, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 18.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 2,71 доллара по отношению к предыдущему закрытию, или на 0,09%, до 2 950,49 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро падает на 1,64% - до 32,47 доллара за унцию. Ранее в понедельник стоимость золота обновила исторический максимум, теперь он составляет 2 973,74 доллара за тройскую унцию. Однако затем показатель перешел к снижению. В четверг станет известна промежуточная оценка роста ВВП США. Согласно предварительным данным, американская экономика по итогам прошлого года выросла на 2,8%, в четвертом квартале - на 2,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика может оказать влияние на динамику котировок золота.

https://1prime.ru/20250224/zoloto-855188725.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, биржевые цены на золото