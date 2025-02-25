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Фон дер Ляйен выступила против передачи замороженных активов России Киеву
Фон дер Ляйен выступила против передачи замороженных активов России Киеву - 25.02.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен выступила против передачи замороженных активов России Киеву
Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи замороженных российских активов Украине, поскольку... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи замороженных российских активов Украине, поскольку опасаются, что это отпугнет от ЕС иностранных инвесторов, сообщает издание Politico. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, так как это противоречит международному праву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признавала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов. "В лагерь, выступающий против (передачи Украине замороженных активов РФ - ред.), входят крупные игроки: Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - они опасаются, что конфискация этих средств отпугнет от ЕС иностранных инвесторов", - говорится в сообщении издания. Как заявил Politico неназванный европейский дипломат, передача замороженных российских активов Киеву также не позволит ЕС использовать их как козырь в рамках переговоров по Украине. Собеседник издания добавил, что, если РФ хочет получить назад свои средства, она должна "отдать что-то взамен". Еще один неназванный европейский дипломат заявил, что многие в ЕС выступают против конфискации российских активов, поскольку хотят направить эти средства на восстановление Украины, пишет издание.
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финансы, россия, активы
Экономика, Финансы, РОССИЯ, активы
Фон дер Ляйен выступила против передачи замороженных активов России Киеву
Politico: Фон дер Ляйен выступила против передачи замороженных активов РФ Киеву
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи замороженных российских активов Украине, поскольку опасаются, что это отпугнет от ЕС иностранных инвесторов, сообщает издание Politico.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, так как это противоречит международному праву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признавала, что у стран ЕС нет единого согласия о конфискации замороженных российских активов.
"В лагерь, выступающий против (передачи Украине замороженных активов РФ - ред.), входят крупные игроки: Франция, Германия, Италия, Испания и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - они опасаются, что конфискация этих средств отпугнет от ЕС иностранных инвесторов", - говорится в сообщении издания.
Как заявил Politico неназванный европейский дипломат, передача замороженных российских активов Киеву также не позволит ЕС использовать их как козырь в рамках переговоров по Украине. Собеседник издания добавил, что, если РФ хочет получить назад свои средства, она должна "отдать что-то взамен".
Еще один неназванный европейский дипломат заявил, что многие в ЕС выступают против конфискации российских активов, поскольку хотят направить эти средства на восстановление Украины, пишет издание.
Макрон заявил о невозможности забрать замороженные активы России