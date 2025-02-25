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Акции "Русала" дорожают на 5% после заявлений Путина - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Акции "Русала" дорожают на 5% после заявлений Путина
Акции "Русала" дорожают на 5% после заявлений Путина - 25.02.2025, ПРАЙМ
Акции "Русала" дорожают на 5% после заявлений Путина
Акции "Русала" во вторник на Гонконгской фондовой бирже увеличиваются в цене примерно на 5% после заявлений президента России Владимира Путина относительно... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T07:56+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Акции "Русала" во вторник на Гонконгской фондовой бирже увеличиваются в цене примерно на 5% после заявлений президента России Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в США и дальнейшего сотрудничества стран, свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 7.28 мск ценные бумаги "Русала" дорожают на 4,85%, до 4,85 гонконгских доллара за акцию. В понедельник Путин заявил, что РФ готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен. Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советское время, добавил президент РФ.
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40
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рынки, торги, акции, сша, рф, москва, владимир путин, русал, гонконгская фондовая биржа
Рынки, Торги, Акции, США, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Русал, Гонконгская фондовая биржа
07:56 25.02.2025
 
Акции "Русала" дорожают на 5% после заявлений Путина

Акции "Русала" дорожают на 5% после заявлений Путина о поставках алюминия в США

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Акции "Русала" во вторник на Гонконгской фондовой бирже увеличиваются в цене примерно на 5% после заявлений президента России Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в США и дальнейшего сотрудничества стран, свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 7.28 мск ценные бумаги "Русала" дорожают на 4,85%, до 4,85 гонконгских доллара за акцию.
В понедельник Путин заявил, что РФ готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен.
Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советское время, добавил президент РФ.
 
РынкиТоргиАкцииСШАРФМОСКВАВладимир ПутинРусалГонконгская фондовая биржа
 
 
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