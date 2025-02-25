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Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям банка "Санкт-Петербург"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям банка "Санкт-Петербург" - 25.02.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям банка "Санкт-Петербург"
Московская биржа проводит дискретный аукцион по привилегированным акциям банка "Санкт-Петербург" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:25+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по привилегированным акциям банка "Санкт-Петербург" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 14.09 текущая цена составила 83,4 рубля (Отклонение - 21,13%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (68,85 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14.13. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. На 14.12 мск привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" дорожают на 21,71%, до 83,80 рубля. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 14.43 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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рынки, торги, мосбиржа
Экономика, Рынки, Торги, Мосбиржа
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по акциям банка "Санкт-Петербург"
Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим префам банка "Санкт-Петербург"
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по привилегированным акциям банка "Санкт-Петербург" после роста их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки.
"По состоянию на 14.09 текущая цена составила 83,4 рубля (Отклонение - 21,13%). Произошло повышение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (68,85 рубля). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 14.13. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении.
На 14.12 мск привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" дорожают на 21,71%, до 83,80 рубля.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 14.43 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
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