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Акции оборонных компаний Европы выросли на фоне прихода Трампа к власти
Акции оборонных компаний Европы выросли на фоне прихода Трампа к власти - 25.02.2025, ПРАЙМ
Акции оборонных компаний Европы выросли на фоне прихода Трампа к власти
Акции крупнейших оборонных компаний США упали в среднем на 4 процента с момента прихода президента США Дональда Трампа в Белый дом, акции же европейских... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Акции крупнейших оборонных компаний США упали в среднем на 4 процента с момента прихода президента США Дональда Трампа в Белый дом, акции же европейских компаний при этом выросли почти на 40 процентов, пишет газета Financial Times. По информации газеты, подобная тенденция наметилась еще до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, однако после победы Трампа разрыв между стоимостью акций американских и европейских оборонных компаний стал увеличиваться. "Акции шести крупнейших оборонных компаний США в среднем упали на 4 процента с момента возвращения Трампа в Белый дом, акции крупнейших оборонных компаний Европы во главе с немецкой Rheinmetal за тот же период выросли почти на 40 процентов", - говорится в сообщении газеты. При этом акции крупнейшей оборонной компании Южной Кореи Hanwha Aerospace выросли более чем на 70 процентов за счет увеличения спроса со стороны стран НАТО, в том числе Польши и Румынии, уточняет издание. Отмечается, что на прошлой неделе, с началом обсуждения между Россией и США урегулирования ситуации на Украине, акции компании Rheinmetall, а также итальянского машиностроительного холдинга Leonardo выросли на целых 10 процентов. По мнению Financial Times, это связано с растущими опасениями Европы, что ей придется взять на себя обеспечение собственной обороны, не полагаясь на США. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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сша, европа, дональд трамп, нато
Экономика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, НАТО
Акции оборонных компаний Европы выросли на фоне прихода Трампа к власти
FT: акции оборонных компаний ЕС выросли на 40% на фоне прихода Трампа к власти
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Акции крупнейших оборонных компаний США упали в среднем на 4 процента с момента прихода президента США Дональда Трампа в Белый дом, акции же европейских компаний при этом выросли почти на 40 процентов, пишет газета Financial Times.
По информации газеты, подобная тенденция наметилась еще до президентских выборов в США в ноябре 2024 года, однако после победы Трампа разрыв между стоимостью акций американских и европейских оборонных компаний стал увеличиваться.
"Акции шести крупнейших оборонных компаний США в среднем упали на 4 процента с момента возвращения Трампа в Белый дом, акции крупнейших оборонных компаний Европы во главе с немецкой Rheinmetal за тот же период выросли почти на 40 процентов", - говорится в сообщении газеты.
При этом акции крупнейшей оборонной компании Южной Кореи Hanwha Aerospace выросли более чем на 70 процентов за счет увеличения спроса со стороны стран НАТО, в том числе Польши и Румынии, уточняет издание.
Отмечается, что на прошлой неделе, с началом обсуждения между Россией и США урегулирования ситуации на Украине, акции компании Rheinmetall, а также итальянского машиностроительного холдинга Leonardo выросли на целых 10 процентов. По мнению Financial Times, это связано с растущими опасениями Европы, что ей придется взять на себя обеспечение собственной обороны, не полагаясь на США.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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