https://1prime.ru/20250225/alyuminiy-855212007.html

По больному: Европа добралась до стратегического металла России

По больному: Европа добралась до стратегического металла России - 25.02.2025, ПРАЙМ

По больному: Европа добралась до стратегического металла России

Совет Европейского Союза в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России. В него, помимо прочего, вошла полная блокировка импорта... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T06:06+0300

2025-02-25T06:06+0300

2025-02-25T06:06+0300

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МОСКВА, 25 фев – ПРАЙМ. Совет Европейского Союза в понедельник окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России. В него, помимо прочего, вошла полная блокировка импорта первичного алюминия. Поскольку в нашей стране его производит только "Русал", стоит рассмотреть возможные варианты влияния эмбарго на его деятельность.Вообще компания работает на рынке Европейского Союза давно и успешно. Вспомнить хотя бы, как европейские послы писали письмо в Конгресс США в 2019 году с просьбой снять санкции с "Русала". Для него рынок Европейского Союза является премиальным в силу действия двух факторов – достаточно большой емкости (благодаря развитым потребляющим отраслям) и спада собственного выпуска первичного алюминия (например, во Франции в 2000 году было произведено 400 тысяч тонн, а в настоящее время он там вообще не выпускается). Соответственно, цены выше биржевых, у поставщиков больше возможностей диктовать свои условия, чего не скажешь о Китае, но о нем речь пойдет дальше.В прошлом году "Русал" отгрузил в Европейский Союз 340 тысяч тонн, заработав 828 миллионов евро валютной выручки, cопоставимые с годовым Capex компании. Продажи в Европейский Союз с премией к LME дают ему финансовые ресурсы, необходимые для инвестиций в модернизацию мощностей, научно-исследовательской деятельности, социальной поддержки работников и регионов присутствия. Теперь же компания не просто теряет этот источник дохода, но и получит дополнительные проблемы из-за запрета перевалки и транзита металла в Европе, которые, скорее всего, дополнят эмбарго и затруднят поставки в Латинскую Америку, на Ближний Восток и даже в Юго-Восточную Азию.При этом алюминиевая отрасль – стратегическая для России, от стабильности функционирования ее предприятий зависят авиакосмическая индустрия, автопром и другие отрасли машиностроения, строительство, производство электроники. Существующие в нашей стране мощности по производству крылатого металла достигают 4 миллиона тонн в год, в том числе, благодаря запуску уже в современной России Хакасского, Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов.Эти 4 миллиона тонн – больше, чем было в Советском Союзе (выпуск был меньше 2 миллионов тонн) и больше нынешней емкости внутреннего рынка России (чиновники сейчас стремятся довести ее примерно до полутора миллионов тонн). Но подобные мощности нужны России для получения валютной выручки, а также для сохранения промышленного суверенитета.Во времена СССР расширению производства алюминия мешали недостаточные объемы добычи бокситов, основного сырья. "Русал" с 1990-х годов развивал сырьевую базу, вкладываясь в добычу и переработку бокситов в Африке и Латинской Америке, где сконцентрированы запасы руды, и в глиноземные производства. Благодаря этому до последних событий наша алюминиевая индустрия была практически полностью самодостаточной с точки зрения сырья и материалов и не зависела от других поставщиков.Одновременно "Русал" предпринимал и продолжает реализовывать меры по стимулированию внутреннего потребления алюминия, например, инициировав создание технологических долин рядом со своими предприятиями для привлечения резидентов, которым интересно организовать производство профилей, колес и прочей алюминиевой продукции. Индийская Nalco пыталась десять лет назад сформировать похожий Angul Aluminium Park и не смогла завести в него резидентов. В Красноярской технологической долине, организованной "Русалом", их уже пять, и идут переговоры с потенциальными инвесторами, но сейчас на потенциал российского рынка давит высокая ключевая ставка, делающая любые проекты чрезмерно дорогими.С 2022 года "Русал" предпринял энергичные меры по переориентации и расширению продаж российского алюминия в Азию. Его основным пунктом назначения стал Китай с его емкостью рынка и растущим спросом на "зеленый" алюминий. Однако отправить туда все выпадающие с Европейского Союза объемы "Русал" вряд ли сможет – КНР сам по себе крупнейший на планете производитель первичного алюминия, выпускающий порядка 40 млн тонн в год, в том числе на экспорт.Доставка алюминия в Китай и другие страны азиатского региона тормозится из-за ограниченной пропускной способности Восточного полигона РЖД, приводящей к периодическим пробкам на подходах к пограничным переходам и портам Дальнего Востока. Порты же Юга, Северо-Запада и Севера России весь алюминий, идущий на Дальний Восток перевалить не в состоянии.Плюс рынок КНР низкомаржинален – слишком много игроков, нашим экспортерам приходится давать значительные скидки покупателям. Локальные потребители выкручивают руки "Русалу", требуя дополнительных дисконтов под предлогом санкционной токсичности российского алюминия. А "Русал" не отгружает на экспорт сырьевые ресурсы: алюминий, его сплавы и другие товары – продукция глубокой переработки полезных ископаемых, продукция с добавленной стоимостью.Конечно, перспективен сбыт в Индию, Вьетнам, Индонезию и государства Северной Африки в силу отсутствия там алюминиевых заводов или их скромных размеров, не полностью удовлетворяющих местный спрос. "Русал", очевидно, будет стремиться как можно прочнее закрепиться на рынках вышеперечисленных стран Азии и Африки, невзирая на положение дел с Восточным полигоном РЖД, дороговизну глинозема, приобретаемого на мировом рынке, сложности с фрахтом кораблей для его доставки в Россию и вывоза из нее алюминия, запредельную ключевую ставку.И все-таки нельзя исключать, что "Русалу" в существующих условиях придется пойти на оптимизацию производства, большую по масштабам по сравнению с объявленным в минувшем году сокращением выпуска алюминия на 250 тысяч тонн. Речь может идти об объемах, сопоставимых с производством на Кандалакшском и Новокузнецком заводах вместе взятых, что скажется на налоговых поступлениях и программах поддержки соответствующих регионов.Сейчас снова встает вопрос государственной поддержки отечественной алюминиевой отрасли, играющей стратегическую роль для национального суверенитета и обеспечивающей занятость десятков тысяч человек. Тем более что в мире к этой практике прибегают все металлургические державы. Те же США и Китай на фоне падения спроса на продукцию своих металлургов реализовывали программы расширения закупок государственными подрядчиками, инфраструктурные программы, введение заградительных тарифов для защиты отрасли от импорта. Все это позволило предотвратить банкротства предприятий, снизить издержки и сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.Сегодня государственная поддержка помогает иностранным производителям создавать конкуренцию для нашего металла на растущем рынке, когда алюминий становится все более востребованным в современной высокотехнологичной экономике. Так, в прошлом году Министерство энергетики США предоставило американской Century Aluminum грант в размере 0,5 млрд долларов на сооружение первого в стране почти за пятьдесят лет алюминиевого завода. Это произошло еще до начала протекционистской политики Дональда Трампа, и сейчас новая администрация, скорее всего, не ограничится лишь внешнеторговыми мерами, а будет поддерживать своих и по другим каналам. Американцы кровно заинтересованы в подъеме собственного выпуска первичного алюминия, учитывая, какой спад случился в их индустрии за последние десятилетия: в 2000 году в стране было произведено 3,7 миллиона тонн алюминия, в 2024 году – ничтожные 670 тысяч тонн.То же самое можно ожидать в отношении проекта Rio Tinto, Vargas, Fortum и Mitsubishi по сооружению в Финляндии алюминиевого завода с низким углеродным следом, о котором стало известно в прошлом декабре. Ему власти страны предоставят финансирование через государственное агентство Finnish Industry Investment.По оценкам экспертов, спрос на крылатый металл будет усиливаться в ближайшие годы, параллельно будет обостряться и борьба за ресурсы для его производства. И потеря созданного нашей отраслью за последние годы потенциала станет ударом по всей экономике.

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Леонид Хазанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Леонид Хазанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/0d/854159902_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_11c01b024a781ecad7798c9fe91bd8b9.jpg

мнения аналитиков, мировая экономика, дональд трамп, сша, китай, русал, алюминий