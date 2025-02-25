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Алюминий подешевел на Лондонской бирже после заявлений Путина
Алюминий подешевел на Лондонской бирже после заявлений Путина - 25.02.2025, ПРАЙМ
Алюминий подешевел на Лондонской бирже после заявлений Путина
Стоимость алюминия снизилась более чем на 1% на Лондонской бирже металлов (LME) после заявлений президента России Владимира Путина относительно планов... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость алюминия снизилась более чем на 1% на Лондонской бирже металлов (LME) после заявлений президента России Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в США и дальнейшего сотрудничества стран, свидетельствуют данные торгов. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца снизилась на 1,21%, до 2 655,5 долларов, стоимость цинка - на 2,65%, до 2 850,5 доллара, меди - на 0,67%, до 9 494,5 доллара. При этом по состоянию на 8.35 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,42%, до 4,496 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Цена на июньский фьючерс на палладий снижалась на 0,53%, до 943,5 доллара за тройскую унцию, на фьючерс на никель опускалась на 0,21%, до 15 381 доллара за тонну. В понедельник Путин заявил, что РФ готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен. Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советское время, добавил президент РФ.
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рынки, торги, лондонская биржа, владимир путин
Экономика, Рынки, Торги, Лондонская биржа, Владимир Путин
Алюминий подешевел на Лондонской бирже после заявлений Путина
Алюминий подешевел более чем на 1% на Лондонской бирже после заявлений Путина
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость алюминия снизилась более чем на 1% на Лондонской бирже металлов (LME) после заявлений президента России Владимира Путина относительно планов возобновления поставок алюминия в США и дальнейшего сотрудничества стран, свидетельствуют данные торгов.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца снизилась на 1,21%, до 2 655,5 долларов, стоимость цинка - на 2,65%, до 2 850,5 доллара, меди - на 0,67%, до 9 494,5 доллара.
При этом по состоянию на 8.35 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,42%, до 4,496 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Цена на июньский фьючерс на палладий снижалась на 0,53%, до 943,5 доллара за тройскую унцию, на фьючерс на никель опускалась на 0,21%, до 15 381 доллара за тонну.
В понедельник Путин заявил, что РФ готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен.
Россия и США могли бы подумать о возвращении к проекту ГЭС и производства алюминия в Красноярском крае, такие планы были еще в советское время, добавил президент РФ.
Путин заявил о перспективах совместных с США проектов по алюминию