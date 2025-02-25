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Эксперт назвал преимущества совместного с США производства алюминия

Эксперт назвал преимущества совместного с США производства алюминия - 25.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал преимущества совместного с США производства алюминия

Возможный совместный проект РФ и США по производству алюминия в дальнейшем может открыть России доступ к западным рынкам сбыта, что обеспечит стабилизацию... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T18:52+0300

2025-02-25T18:52+0300

2025-02-25T18:52+0300

экономика

россия

сша

алюминий

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Возможный совместный проект РФ и США по производству алюминия в дальнейшем может открыть России доступ к западным рынкам сбыта, что обеспечит стабилизацию мировых цен на этот металл, заявил РИА Новости эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов. Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о возможной совместной работе РФ и США по производству алюминия, например, в Красноярском крае. Кроме того, РФ готова возобновить поставки этого металла в Штаты, продавая 2 миллиона тонн, что оказало бы сдерживающее влияние на цены, сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. "Такой совместный проект может и отразится на мировых ценах на алюминий, но важнее другое - возможен дальнейший допуск России к западным рынкам сбыта алюминия, что обеспечит стабилизацию цен на данный металл", - прокомментировал аналитик. По его словам, сроки реализации и другие детали проекта будут зависеть от распределения инвестиций и объема финансирования со стороны двух государств. "Успешная реализация такого проекта будет означать частичное или полное восстановление торговых отношений между Россией и США, включая наращивание поставок российского алюминия на американский рынок", - добавил Рамазанов. В понедельник Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций, включающий в себя в том числе запрет на импорт из России первичного алюминия. США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля еще в апреле прошлого года. Также под запретом торговля этими металлами из РФ на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). Президент США Дональд Трамп в феврале подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.

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россия, сша, алюминий