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Эксперт назвал преимущества совместного с США производства алюминия - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал преимущества совместного с США производства алюминия
Эксперт назвал преимущества совместного с США производства алюминия - 25.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал преимущества совместного с США производства алюминия
Возможный совместный проект РФ и США по производству алюминия в дальнейшем может открыть России доступ к западным рынкам сбыта, что обеспечит стабилизацию... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T18:52+0300
2025-02-25T18:52+0300
экономика
россия
сша
алюминий
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Возможный совместный проект РФ и США по производству алюминия в дальнейшем может открыть России доступ к западным рынкам сбыта, что обеспечит стабилизацию мировых цен на этот металл, заявил РИА Новости эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов. Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о возможной совместной работе РФ и США по производству алюминия, например, в Красноярском крае. Кроме того, РФ готова возобновить поставки этого металла в Штаты, продавая 2 миллиона тонн, что оказало бы сдерживающее влияние на цены, сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. "Такой совместный проект может и отразится на мировых ценах на алюминий, но важнее другое - возможен дальнейший допуск России к западным рынкам сбыта алюминия, что обеспечит стабилизацию цен на данный металл", - прокомментировал аналитик. По его словам, сроки реализации и другие детали проекта будут зависеть от распределения инвестиций и объема финансирования со стороны двух государств. "Успешная реализация такого проекта будет означать частичное или полное восстановление торговых отношений между Россией и США, включая наращивание поставок российского алюминия на американский рынок", - добавил Рамазанов. В понедельник Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций, включающий в себя в том числе запрет на импорт из России первичного алюминия. США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля еще в апреле прошлого года. Также под запретом торговля этими металлами из РФ на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). Президент США Дональд Трамп в феврале подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
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россия, сша, алюминий
Экономика, РОССИЯ, США, алюминий
18:52 25.02.2025
 
Эксперт назвал преимущества совместного с США производства алюминия

Эксперт Рамазанов: совместное с США производство алюминия откроет РФ западные рынки сбыта

© fotolia.com / md3dАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© fotolia.com / md3d
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Возможный совместный проект РФ и США по производству алюминия в дальнейшем может открыть России доступ к западным рынкам сбыта, что обеспечит стабилизацию мировых цен на этот металл, заявил РИА Новости эксперт Института Гайдара Гасан Рамазанов.
Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о возможной совместной работе РФ и США по производству алюминия, например, в Красноярском крае. Кроме того, РФ готова возобновить поставки этого металла в Штаты, продавая 2 миллиона тонн, что оказало бы сдерживающее влияние на цены, сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
"Такой совместный проект может и отразится на мировых ценах на алюминий, но важнее другое - возможен дальнейший допуск России к западным рынкам сбыта алюминия, что обеспечит стабилизацию цен на данный металл", - прокомментировал аналитик.
НЛМК - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
Путин заявил о перспективах совместных с США проектов по алюминию
Вчера, 23:35
По его словам, сроки реализации и другие детали проекта будут зависеть от распределения инвестиций и объема финансирования со стороны двух государств.
"Успешная реализация такого проекта будет означать частичное или полное восстановление торговых отношений между Россией и США, включая наращивание поставок российского алюминия на американский рынок", - добавил Рамазанов.
В понедельник Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций, включающий в себя в том числе запрет на импорт из России первичного алюминия. США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля еще в апреле прошлого года. Также под запретом торговля этими металлами из РФ на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME).
Президент США Дональд Трамп в феврале подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
 
ЭкономикаРОССИЯСШАалюминий
 
 
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