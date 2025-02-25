https://1prime.ru/20250225/auktsion-855241893.html

Минфин России на аукционах 26 февраля разместит ОФЗ серий 26225 и 26248

Минфин России на аукционах 26 февраля разместит ОФЗ серий 26225 и 26248 - 25.02.2025, ПРАЙМ

Минфин России на аукционах 26 февраля разместит ОФЗ серий 26225 и 26248

Минфин России в среду, 26 февраля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T16:00+0300

2025-02-25T16:00+0300

2025-02-25T16:00+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 26 февраля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26225 с погашением в мае 2034 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на аукционах будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).

https://1prime.ru/20250219/obligatsii-855074781.html

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