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Минфин России на аукционах 26 февраля разместит ОФЗ серий 26225 и 26248 - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250225/auktsion-855241893.html
Минфин России на аукционах 26 февраля разместит ОФЗ серий 26225 и 26248
Минфин России на аукционах 26 февраля разместит ОФЗ серий 26225 и 26248 - 25.02.2025, ПРАЙМ
Минфин России на аукционах 26 февраля разместит ОФЗ серий 26225 и 26248
Минфин России в среду, 26 февраля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T16:00+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 26 февраля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства. Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26225 с погашением в мае 2034 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках. Объем удовлетворения заявок на аукционах будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
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рынки, минфин рф
Экономика, Рынки, Минфин РФ
16:00 25.02.2025
 
Минфин России на аукционах 26 февраля разместит ОФЗ серий 26225 и 26248

Минфин России на аукционах в эту среду предложит ОФЗ серий 26225 и 26248

© РИА Новости . Владимир Баранов | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Владимир Баранов
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Минфин России в среду, 26 февраля, на аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26225 с погашением в мае 2034 года и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26248 с погашением в мае 2040 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпусках.
Объем удовлетворения заявок на аукционах будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2025
Минфин разместил ОФЗ 26245 на 67,8 млрд рублей
19 февраля, 16:49
 
ЭкономикаРынкиМинфин РФ
 
 
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