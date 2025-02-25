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Эксперт прокомментировал запрет ЕС иностранцам на каботажные авиарейсы

Эксперт прокомментировал запрет ЕС иностранцам на каботажные авиарейсы - 25.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал запрет ЕС иностранцам на каботажные авиарейсы

Запрет Евросоюза на выполнение иностранными авиакомпаниями рейсов по России в целом не скажется на динамике перевозок в РФ, но не даст реализовать идею... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T17:18+0300

2025-02-25T17:18+0300

2025-02-25T17:18+0300

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на выполнение иностранными авиакомпаниями рейсов по России в целом не скажется на динамике перевозок в РФ, но не даст реализовать идею каботажных перевозок, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. ЕС в рамках 16 пакета санкций 24 февраля запретил иностранным авиаперевозчикам осуществлять каботажные перевозки в РФ, то есть перевозить пассажиров или грузы внутри страны на собственных самолетах. Ранее такого запрета не было и в октябре 2024 года Минтранс РФ вел переговоры с Казахстаном и с другими дружественными странами о запуске таких перевозок, однако они так и не были запущены. "Сейчас иностранные авиакомпании не выполняют регулярные пассажирские или грузовые перевозки на внутрироссийских направлениях. Следовательно, санкции на динамику перевозок внутри РФ не повлияют", - рассказал Пантелеев. По его словам, нынешний пакет санкций вводит вторичные санкции и может быть обращён против авиакомпаний, не являющихся резидентами РФ. "Сегодня в России не реализован внутренний каботаж... То есть санкции могут повлиять только на возможность реализовать внутренний каботаж в России", - пояснил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ес