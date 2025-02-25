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Эксперт прокомментировал запрет ЕС иностранцам на каботажные авиарейсы
Эксперт прокомментировал запрет ЕС иностранцам на каботажные авиарейсы - 25.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал запрет ЕС иностранцам на каботажные авиарейсы
Запрет Евросоюза на выполнение иностранными авиакомпаниями рейсов по России в целом не скажется на динамике перевозок в РФ, но не даст реализовать идею... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T17:18+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на выполнение иностранными авиакомпаниями рейсов по России в целом не скажется на динамике перевозок в РФ, но не даст реализовать идею каботажных перевозок, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. ЕС в рамках 16 пакета санкций 24 февраля запретил иностранным авиаперевозчикам осуществлять каботажные перевозки в РФ, то есть перевозить пассажиров или грузы внутри страны на собственных самолетах. Ранее такого запрета не было и в октябре 2024 года Минтранс РФ вел переговоры с Казахстаном и с другими дружественными странами о запуске таких перевозок, однако они так и не были запущены. "Сейчас иностранные авиакомпании не выполняют регулярные пассажирские или грузовые перевозки на внутрироссийских направлениях. Следовательно, санкции на динамику перевозок внутри РФ не повлияют", - рассказал Пантелеев. По его словам, нынешний пакет санкций вводит вторичные санкции и может быть обращён против авиакомпаний, не являющихся резидентами РФ. "Сегодня в России не реализован внутренний каботаж... То есть санкции могут повлиять только на возможность реализовать внутренний каботаж в России", - пояснил он.
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бизнес, россия, ес
Эксперт прокомментировал запрет ЕС иностранцам на каботажные авиарейсы
Эксперт Пантелеев: запрет ЕС иностранцам на каботажные рейсы не повлияет на перевозки в РФ
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на выполнение иностранными авиакомпаниями рейсов по России в целом не скажется на динамике перевозок в РФ, но не даст реализовать идею каботажных перевозок, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
ЕС в рамках 16 пакета санкций 24 февраля запретил иностранным авиаперевозчикам осуществлять каботажные перевозки в РФ, то есть перевозить пассажиров или грузы внутри страны на собственных самолетах. Ранее такого запрета не было и в октябре 2024 года Минтранс РФ вел переговоры с Казахстаном и с другими дружественными странами о запуске таких перевозок, однако они так и не были запущены.
"Сейчас иностранные авиакомпании не выполняют регулярные пассажирские или грузовые перевозки на внутрироссийских направлениях. Следовательно, санкции на динамику перевозок внутри РФ не повлияют", - рассказал Пантелеев.
По его словам, нынешний пакет санкций вводит вторичные санкции и может быть обращён против авиакомпаний, не являющихся резидентами РФ.
"Сегодня в России не реализован внутренний каботаж... То есть санкции могут повлиять только на возможность реализовать внутренний каботаж в России", - пояснил он.
Опоздавшим на авиарейс пассажирам разрешат использовать обратный билет