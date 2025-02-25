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"ВСМПО-Ависма" прокомментировала возможное возобновление работы с Boeing

"ВСМПО-Ависма" прокомментировала возможное возобновление работы с Boeing - 25.02.2025, ПРАЙМ

"ВСМПО-Ависма" прокомментировала возможное возобновление работы с Boeing

Корпорация "ВСМПО-Ависма" на фоне публикаций о возможном возобновлении сотрудничества с Boeing по поставкам титана сообщила РИА Новости, что заинтересована во... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T10:24+0300

2025-02-25T10:24+0300

2025-02-25T10:24+0300

экономика

бизнес

boeing

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" на фоне публикаций о возможном возобновлении сотрудничества с Boeing по поставкам титана сообщила РИА Новости, что заинтересована во взаимовыгодных проектах, в том числе иностранных. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на минувшей неделе говорил, что если американский авиапроизводитель Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть. "Корпорация заинтересована в проектах, в том числе и иностранных, где есть спрос на высокотехнологичные титановые изделия, конечно, при условии, что это взаимовыгодное сотрудничество", - прокомментировали в компании публикации о возможном возвращении Boeing к закупкам титана в РФ и вопрос о заинтересованности ВСМПО в сотрудничестве с иностранными компаниями.

https://1prime.ru/20250224/titan-855206756.html

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бизнес, boeing, россия