https://1prime.ru/20250225/avisma-855228096.html
"ВСМПО-Ависма" прокомментировала возможное возобновление работы с Boeing
"ВСМПО-Ависма" прокомментировала возможное возобновление работы с Boeing - 25.02.2025, ПРАЙМ
"ВСМПО-Ависма" прокомментировала возможное возобновление работы с Boeing
Корпорация "ВСМПО-Ависма" на фоне публикаций о возможном возобновлении сотрудничества с Boeing по поставкам титана сообщила РИА Новости, что заинтересована во... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:24+0300
2025-02-25T10:24+0300
2025-02-25T10:24+0300
экономика
бизнес
boeing
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" на фоне публикаций о возможном возобновлении сотрудничества с Boeing по поставкам титана сообщила РИА Новости, что заинтересована во взаимовыгодных проектах, в том числе иностранных. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на минувшей неделе говорил, что если американский авиапроизводитель Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть. "Корпорация заинтересована в проектах, в том числе и иностранных, где есть спрос на высокотехнологичные титановые изделия, конечно, при условии, что это взаимовыгодное сотрудничество", - прокомментировали в компании публикации о возможном возвращении Boeing к закупкам титана в РФ и вопрос о заинтересованности ВСМПО в сотрудничестве с иностранными компаниями.
https://1prime.ru/20250224/titan-855206756.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_47a99288cafa64e81b6f6af30973ef29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, boeing, россия
Экономика, Бизнес, Boeing, РОССИЯ
"ВСМПО-Ависма" прокомментировала возможное возобновление работы с Boeing
"ВСМПО-Ависма" заинтересована во взаимовыгодных проектах, в том числе зарубежных
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма" на фоне публикаций о возможном возобновлении сотрудничества с Boeing по поставкам титана сообщила РИА Новости, что заинтересована во взаимовыгодных проектах, в том числе иностранных.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на минувшей неделе говорил, что если американский авиапроизводитель Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть.
"Корпорация заинтересована в проектах, в том числе и иностранных, где есть спрос на высокотехнологичные титановые изделия, конечно, при условии, что это взаимовыгодное сотрудничество", - прокомментировали в компании публикации о возможном возвращении Boeing к закупкам титана в РФ и вопрос о заинтересованности ВСМПО в сотрудничестве с иностранными компаниями.
Эксперт спрогнозировал рост сбыта "ВСМПО-Ависмы" в случае работы с Boeing