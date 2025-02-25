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Средства юрлиц в банках РФ в январе выросли на 0,5 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Средства юрлиц в банках РФ в январе выросли на 0,5 процента
Средства юрлиц в банках РФ в январе выросли на 0,5 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
Средства юрлиц в банках РФ в январе выросли на 0,5 процента
Средства компаний в российских банках в январе выросли на 0,5% к декабрю, средства населения снизились на 0,8%, говорится в информационно-аналитическом... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T18:50+0300
2025-02-25T18:50+0300
экономика
банк россии
банки
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Средства компаний в российских банках в январе выросли на 0,5% к декабрю, средства населения снизились на 0,8%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации". "Корпоративные средства растут второй месяц подряд (+335 миллиардов рублей, +0,5 после +2,1% в декабре), в том числе благодаря поступлению бюджетных средств по госконтрактам в декабре-январе. Рост обеспечили валютные остатки (+510 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, +4,8%), тогда как рублевые сократились (-175 миллиардов рублей, -0,3%)", - говорится в материале. "В январе произошел умеренный отток средств населения (-0,8%, -0,5 триллиона рублей, после +7,2%, +3,9 триллиона рублей, в декабре). Подобное происходит каждый год: в декабре выплачиваются премии и бонусы по итогам года и авансируются социальные платежи, а в январе люди снимают часть средств со счетов и в целом много тратят из-за длинных праздников. При этом отток в январе, как правило, значительно больше (2,3–2,7% в 2021-2023 годах). Вероятно, в этот раз он меньше обычного из-за сохранения выгодных ставок по вкладам (порядка 21,5% в конце месяца)", - сообщает ЦБ РФ. Там уточняется, что рублевые средства сократились на 0,9% (0,5 триллиона рублей): отток произошел только с текущих счетов (-1,2 триллиона рублей, -7,8%), тогда как срочные вклады выросли (+0,7 триллиона рублей, +1,9%). Средства в валюте практически не изменились (+20 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, +0,5%). Средства на счетах эскроу продолжили сокращаться (-113 миллиардов рублей, это на 1,8% ниже после снижения на 8,8% в декабре). Это вызвано январским сокращением ипотеки из-за длинных праздников, а также большими объемами раскрытия счетов эскроу (перевода денежных средств покупателя недвижимости застройщику) из-за ввода жилья в эксплуатацию, добавляется там же.
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банк россии, банки
Экономика, Банк России, Банки
18:50 25.02.2025
 
Средства юрлиц в банках РФ в январе выросли на 0,5 процента

ЦБ: средства юрлиц в банках РФ в январе выросли на 0,5%, населения - снизились на 0,8%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Средства компаний в российских банках в январе выросли на 0,5% к декабрю, средства населения снизились на 0,8%, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
"Корпоративные средства растут второй месяц подряд (+335 миллиардов рублей, +0,5 после +2,1% в декабре), в том числе благодаря поступлению бюджетных средств по госконтрактам в декабре-январе. Рост обеспечили валютные остатки (+510 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, +4,8%), тогда как рублевые сократились (-175 миллиардов рублей, -0,3%)", - говорится в материале.
"В январе произошел умеренный отток средств населения (-0,8%, -0,5 триллиона рублей, после +7,2%, +3,9 триллиона рублей, в декабре). Подобное происходит каждый год: в декабре выплачиваются премии и бонусы по итогам года и авансируются социальные платежи, а в январе люди снимают часть средств со счетов и в целом много тратят из-за длинных праздников. При этом отток в январе, как правило, значительно больше (2,3–2,7% в 2021-2023 годах). Вероятно, в этот раз он меньше обычного из-за сохранения выгодных ставок по вкладам (порядка 21,5% в конце месяца)", - сообщает ЦБ РФ.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Банки РФ в январе сократили корпоративное кредитование на 1,2 процента
18:48
Там уточняется, что рублевые средства сократились на 0,9% (0,5 триллиона рублей): отток произошел только с текущих счетов (-1,2 триллиона рублей, -7,8%), тогда как срочные вклады выросли (+0,7 триллиона рублей, +1,9%). Средства в валюте практически не изменились (+20 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, +0,5%).
Средства на счетах эскроу продолжили сокращаться (-113 миллиардов рублей, это на 1,8% ниже после снижения на 8,8% в декабре). Это вызвано январским сокращением ипотеки из-за длинных праздников, а также большими объемами раскрытия счетов эскроу (перевода денежных средств покупателя недвижимости застройщику) из-за ввода жилья в эксплуатацию, добавляется там же.
 
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