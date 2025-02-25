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"Банки.ру": кредитки чаще интересовали клиентов в возрасте от 20 до 39 лет - 25.02.2025, ПРАЙМ
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"Банки.ру": кредитки чаще интересовали клиентов в возрасте от 20 до 39 лет
"Банки.ру": кредитки чаще интересовали клиентов в возрасте от 20 до 39 лет - 25.02.2025, ПРАЙМ
"Банки.ру": кредитки чаще интересовали клиентов в возрасте от 20 до 39 лет
Кредитные карты чаще интересовали банковских клиентов в возрасте от 20 до 39 лет - их доля составила 63%, говорится в исследовании финансового маркетплейса... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T05:34+0300
2025-02-25T05:34+0300
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краснодарский край
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кредитные карты чаще интересовали банковских клиентов в возрасте от 20 до 39 лет - их доля составила 63%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру" по итогам прошлого года, которое есть у РИА Новости. В рамках исследования аналитики изучили внутренние данные о заявках на оформление кредитных карт, оставленных в период с 1 января по 31 декабря 2024 года на "Банки.ру". "Кредитные карты чаще интересовали клиентов в возрасте от 20 до 39 лет — их доля — 63%", - сказано в материалах. В том числе 30% — это люди от 20 до 29 лет, а 33% — в возрасте 30-39 лет. Также указывается, что клиентов в возрасте 40-49 лет кредитные карты интересовали также довольно часто (19%). Пользователей, которым от 50 до 59 лет, было всего 9%, клиентов младше 20 лет — 5%, а реже всего кредитками интересовались люди старше 60 лет (4%). В региональном разрезе, по данным исследования, заявки на кредитные карты чаще оставляли жители Москвы (20,7%), Санкт-Петербурга (6,5%) и Краснодарского края (5,8%). Далее идут Московская (3,2%) и Новосибирская (3,1%) области. Аналитики также выяснили, что 75% пользователей планировали оформить кредитную карту, чтобы совершать с нее покупки, а больше половины клиентов (56%) также интересовались снятием наличных. Вместе с тем отмечается, что интерес к кредитным картам снизился к концу года — так, в декабре заявок на них было на 60% меньше, чем в январе. При этом самым высоким интерес к картам был в июле — на 46% больше заявок, чем в среднем по году.
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Банки, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Краснодарский край, Банки.ру
05:34 25.02.2025
 
"Банки.ру": кредитки чаще интересовали клиентов в возрасте от 20 до 39 лет

"Банки.ру": кредитки чаще интересовали клиентов в возрасте от 20 до 39 лет

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Кредитные карты чаще интересовали банковских клиентов в возрасте от 20 до 39 лет - их доля составила 63%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру" по итогам прошлого года, которое есть у РИА Новости.
В рамках исследования аналитики изучили внутренние данные о заявках на оформление кредитных карт, оставленных в период с 1 января по 31 декабря 2024 года на "Банки.ру".
"Кредитные карты чаще интересовали клиентов в возрасте от 20 до 39 лет — их доля — 63%", - сказано в материалах. В том числе 30% — это люди от 20 до 29 лет, а 33% — в возрасте 30-39 лет. Также указывается, что клиентов в возрасте 40-49 лет кредитные карты интересовали также довольно часто (19%). Пользователей, которым от 50 до 59 лет, было всего 9%, клиентов младше 20 лет — 5%, а реже всего кредитками интересовались люди старше 60 лет (4%).
В региональном разрезе, по данным исследования, заявки на кредитные карты чаще оставляли жители Москвы (20,7%), Санкт-Петербурга (6,5%) и Краснодарского края (5,8%). Далее идут Московская (3,2%) и Новосибирская (3,1%) области.
Аналитики также выяснили, что 75% пользователей планировали оформить кредитную карту, чтобы совершать с нее покупки, а больше половины клиентов (56%) также интересовались снятием наличных.
Вместе с тем отмечается, что интерес к кредитным картам снизился к концу года — так, в декабре заявок на них было на 60% меньше, чем в январе. При этом самым высоким интерес к картам был в июле — на 46% больше заявок, чем в среднем по году.
 
БанкиФинансыРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКраснодарский крайБанки.ру
 
 
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