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ВТБ оценил возможное возвращение Visa и Mastercard в Россию

ВТБ оценил возможное возвращение Visa и Mastercard в Россию - 25.02.2025, ПРАЙМ

ВТБ оценил возможное возвращение Visa и Mastercard в Россию

Возвращение международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию является малозначимым и согласие на него возможно лишь при уступках в каких-либо других... | 25.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Возвращение международных платежных систем Visa и Mastercard в Россию является малозначимым и согласие на него возможно лишь при уступках в каких-либо других сферах, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Для Российской Федерации, мне кажется, что приход обратно Visa и Mastercard является малозначимым. И согласие на него может быть сопряжено только с уступками в каких-то других областях", - сказал Пьянов, отвечая на вопрос, насколько сложно будет подключить Visa и Mastercard при их возвращении в Россию. При этом он подчеркнул, что оценивает информацию "как отдельно стоящий профессионал" и что у него нет никакого инсайда. По его словам, реальным предвестником потенциального выхода Visa и Mastercard в Россию может являться снятие американских санкций с Национальной системы платежных карт (оператора платежной системы "Мир"). В противном случае осуществление этими компаниями российских транзакций будет невозможно, считает топ-менеджер. Пока никаких сигналов и признаков этого нет, подчеркнул он. "Более того, мне кажется, сама НСПК не является и не может являться инициатором такого действия, поскольку произошла полная адаптация и импортозамещение… Если это действительно так, то это – просьбы или запросы самой американской стороны. И дальше нужно смотреть, кто и что получает взамен. Потому что, скорее всего, это требование той стороны, если оно в реальности существует. Пока мы официальных подтверждений этого не получали", - добавил он. В начале марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в стране. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать в РФ как обычно, так как функции по их обслуживанию выполняет НСПК. Однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны.

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финансы, россия, mastercard, visa, втб, банки