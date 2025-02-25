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ВТБ рассказал про связь между бизнес-планом и решением конфликта на Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ
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ВТБ рассказал про связь между бизнес-планом и решением конфликта на Украине
ВТБ рассказал про связь между бизнес-планом и решением конфликта на Украине - 25.02.2025, ПРАЙМ
ВТБ рассказал про связь между бизнес-планом и решением конфликта на Украине
ВТБ не закладывает в базовой версии бизнес-плана быстрое урегулирование украинского конфликта, динамика урегулирования будет разной с США и ЕС, заявил... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T10:11+0300
2025-02-25T10:11+0300
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВТБ не закладывает в базовой версии бизнес-плана быстрое урегулирование украинского конфликта, динамика урегулирования будет разной с США и ЕС, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Дмитрий Пьянов. "Мы находимся только на самом раннем этапе, из которого при всей скорости и тех позитивных тонах, которые из первых контактов исходят, пока нельзя делать никаких далеко идущих выводов. Мы в банке отслеживаем, наверное, четыре области, которые могут быть подвержены серьезным изменением вслед за геополитическими контактами. Первая область – это рынок ценных бумаг. Вторая область – это валютный рынок. Третья область – это международные расчеты. Четвертая область – это работа с заблокированными активами", - сказал он. Пьянов отметил, что первые контакты по урегулированию уже серьезно повлияли на рынок ценных бумаг в 2025 году и на динамику курсов валют. "Я не считаю, что у нас будет быстрое урегулирование. Я очень хочу ошибиться, но, по крайней мере, в наших бизнес-планах, в базовой версии, мы это не закладываем... Быть может, я недооцениваю динамичность развития современного мира и готовность двух стран контактировать. Но еще один важный вывод - динамика урегулирования этого конфликта будет разной, как сейчас нам кажется, с США и с Европейским союзом. Поэтому, поскольку существенная часть наших активов заблокирована именно в Европейском союзе, тут требуется еще большая осторожность в каких-то оптимистичных оценках", - предположил Пьянов. Более того, он отметил, что пока что ВТБ не чувствует, как "ветер перемен" повлиял на бизнес его дочерних банков в дружественных странах.
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финансы, банки, сша, втб, ес
Политика, Финансы, Банки, США, ВТБ, ЕС
10:11 25.02.2025
 
ВТБ рассказал про связь между бизнес-планом и решением конфликта на Украине

Пьянов: мы не закладываем в бизнес-план быстрое решение украинского конфликта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. ВТБ не закладывает в базовой версии бизнес-плана быстрое урегулирование украинского конфликта, динамика урегулирования будет разной с США и ЕС, заявил журналистам первый зампред правления кредитной организации Дмитрий Пьянов.
"Мы находимся только на самом раннем этапе, из которого при всей скорости и тех позитивных тонах, которые из первых контактов исходят, пока нельзя делать никаких далеко идущих выводов. Мы в банке отслеживаем, наверное, четыре области, которые могут быть подвержены серьезным изменением вслед за геополитическими контактами. Первая область – это рынок ценных бумаг. Вторая область – это валютный рынок. Третья область – это международные расчеты. Четвертая область – это работа с заблокированными активами", - сказал он.
Пьянов отметил, что первые контакты по урегулированию уже серьезно повлияли на рынок ценных бумаг в 2025 году и на динамику курсов валют.
"Я не считаю, что у нас будет быстрое урегулирование. Я очень хочу ошибиться, но, по крайней мере, в наших бизнес-планах, в базовой версии, мы это не закладываем... Быть может, я недооцениваю динамичность развития современного мира и готовность двух стран контактировать. Но еще один важный вывод - динамика урегулирования этого конфликта будет разной, как сейчас нам кажется, с США и с Европейским союзом. Поэтому, поскольку существенная часть наших активов заблокирована именно в Европейском союзе, тут требуется еще большая осторожность в каких-то оптимистичных оценках", - предположил Пьянов.
Более того, он отметил, что пока что ВТБ не чувствует, как "ветер перемен" повлиял на бизнес его дочерних банков в дружественных странах.
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