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Правительство с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банков

Правительство с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банков - 25.02.2025, ПРАЙМ

Правительство с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банков

Банк России ожидает, что правительство за период с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 154 миллиарда рублей, следует из... | 25.02.2025, ПРАЙМ

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банк россии

финансы

банки

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 154 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повысятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 февраля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банков на 68 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 17 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 61 миллиард рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,955 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,84 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.

https://1prime.ru/20250224/titov-855199886.html

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