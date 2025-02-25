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Правительство с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банков - 25.02.2025, ПРАЙМ
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Правительство с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банков
Правительство с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банков - 25.02.2025, ПРАЙМ
Правительство с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банков
Банк России ожидает, что правительство за период с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 154 миллиарда рублей, следует из... | 25.02.2025, ПРАЙМ
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2025-02-25T11:16+0300
банк россии
финансы
банки
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 154 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повысятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 февраля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банков на 68 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 17 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 61 миллиард рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,955 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,84 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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финансы, банки
Банк России, Финансы, Банки
11:16 25.02.2025
 
Правительство с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банков

ЦБ: Кабмин с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банков на 154 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 февраля по 4 марта абсорбирует ликвидность банковского сектора на 154 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повысятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 февраля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность банков на 68 миллиардов рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 17 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 61 миллиард рублей.
Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,955 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,84 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
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Вчера, 13:38
 
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