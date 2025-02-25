https://1prime.ru/20250225/banki-855247181.html

Банки в России в январе увеличили чистую прибыль к декабрю в 1,5 раза

Банки в России в январе увеличили чистую прибыль к декабрю в 1,5 раза - 25.02.2025, ПРАЙМ

Банки в России в январе увеличили чистую прибыль к декабрю в 1,5 раза

Банки в России в январе заработали 286 миллиардов рублей чистой прибыли, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2024 года и почти на 20% ниже, чем год назад,... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T18:45+0300

2025-02-25T18:45+0300

2025-02-25T19:42+0300

экономика

банк россии

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Банки в России в январе заработали 286 миллиардов рублей чистой прибыли, что в 1,5 раза больше, чем в декабре 2024 года и почти на 20% ниже, чем год назад, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2025". "Прибыль сектора составила 286 миллиардов рублей, что в 1,5 раза выше результата декабря (187 миллиардов рублей), но примерно на 20% ниже показателя января 2024 года (352 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Более высокий результат января по сравнению с декабрем в значительной степени, как отмечает ЦБ, обеспечен сокращением операционных расходов на 244 миллиарда рублей (до 243 миллиардов рублей, - 50% к декабрю), так как в конце года банки увеличили затраты на маркетинг и персонал. В частности, некоторые банки перенесли выплаты вознаграждений с начала 2025 на декабрь 2024 года из-за увеличения НДФЛ с 1 января 2025 года, поясняет регулятор.При этом ЦБ отметил ряд сдерживающих факторов для прибыли. Так, резервы банков в январе незначительно выросли - на 17 миллиардов рублей (+13% к декабрю). При этом основные доходы банков - чистые процентные и чистые комиссионные – снизились на 4% к декабрю, или на 26 миллиардов рублей, до 591 миллиарда рублей, главным образом из-за более слабой транзакционной активности в сравнении с декабрем.Дивиденды от дочерних компаний сократились на 76 миллиардов рублей. В январе поступлений практически не было, тогда как в декабре банки получили 78 миллиардов рублей, в основном от финансовых "дочек", отмечает регулятор."Совокупный финансовый результат сектора составил около 235 миллиардов рублей, что ниже прибыли из-за отрицательной переоценки долговых ценных бумаг (-47 миллиардов рублей), отражаемой напрямую в капитале", - пишет ЦБ.Согласно представленным данным, в январе прибыль получили 258 банков, а убыток - 53 банка. Месяцем ранее прибыль получило меньшее число банков - 205, а убыток – большее, 109 банков.

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