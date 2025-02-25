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Банки РФ в январе сократили корпоративное кредитование на 1,2 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250225/banki-855247418.html
Банки РФ в январе сократили корпоративное кредитование на 1,2 процента
Банки РФ в январе сократили корпоративное кредитование на 1,2 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
Банки РФ в январе сократили корпоративное кредитование на 1,2 процента
Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в... | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T18:48+0300
2025-02-25T18:48+0300
экономика
банки
банк россии
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе". "Корпоративный портфель сократился на триллион рулей (-1,2%) после -0,1 триллиона рублей (-0,2%) в декабре", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что рублевые кредиты снизились на 1,1 триллиона рублей, или на 1,5% (тогда как в декабре наблюдался рост на 0,7 триллиона рублей, или 1%). На их динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре-январе. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием. "Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился", - говорится в материалах регулятора. Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в январе сократился на 0,3% по сравнению с декабрем 2024 года - до 36,8 триллиона рублей.
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банки, банк россии
Экономика, Банки, Банк России
18:48 25.02.2025
 
Банки РФ в январе сократили корпоративное кредитование на 1,2 процента

ЦБ: банки РФ в январе сократили корпоративное кредитование на 1,2%, розничное - на 0,3%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе".
"Корпоративный портфель сократился на триллион рулей (-1,2%) после -0,1 триллиона рублей (-0,2%) в декабре", - говорится в материалах регулятора.
Отмечается, что рублевые кредиты снизились на 1,1 триллиона рублей, или на 1,5% (тогда как в декабре наблюдался рост на 0,7 триллиона рублей, или 1%). На их динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре-январе. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 25.02.2025
Банки в России в январе увеличили чистую прибыль к декабрю в 1,5 раза
18:45
"Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился", - говорится в материалах регулятора.
Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в январе сократился на 0,3% по сравнению с декабрем 2024 года - до 36,8 триллиона рублей.
 
ЭкономикаБанкиБанк России
 
 
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