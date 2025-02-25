https://1prime.ru/20250225/banki-855247418.html

Банки РФ в январе сократили корпоративное кредитование на 1,2 процента

Банки РФ в январе сократили корпоративное кредитование на 1,2 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ

Банки РФ в январе сократили корпоративное кредитование на 1,2 процента

Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в... | 25.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-25T18:48+0300

2025-02-25T18:48+0300

2025-02-25T18:48+0300

экономика

банки

банк россии

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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Российские банки в январе сократили корпоративное кредитование по сравнению с декабрем 2024 года на 1,2%, розничное – на 0,3%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе". "Корпоративный портфель сократился на триллион рулей (-1,2%) после -0,1 триллиона рублей (-0,2%) в декабре", - говорится в материалах регулятора. Отмечается, что рублевые кредиты снизились на 1,1 триллиона рублей, или на 1,5% (тогда как в декабре наблюдался рост на 0,7 триллиона рублей, или 1%). На их динамику повлияли большие расходы бюджета в декабре-январе. Традиционно пик бюджетных выплат приходится на декабрь. В этом году высокие госрасходы наблюдались и в январе, что связано с оперативным заключением госконтрактов и их авансированием. "Получив бюджетные средства, компании активно гасили свои долги перед банками. Без влияния бюджетных расходов корпоративный портфель бы существенно не сократился", - говорится в материалах регулятора. Согласно данным ЦБ, розничный портфель кредитов российских банков в январе сократился на 0,3% по сравнению с декабрем 2024 года - до 36,8 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20250225/banki-855247181.html

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банки, банк россии