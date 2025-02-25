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Биржевая цена бензина Аи-92 в России упала почти на 2 процента
Биржевая цена бензина Аи-92 в России упала почти на 2 процента - 25.02.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина Аи-92 в России упала почти на 2 процента
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась по территориальному индексу Европейской части | 25.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-25T14:48+0300
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энергетика
спбмтсб
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МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,89%, до 49 856 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. В последний раз тонна Аи-92 стоила меньше 50 тысяч рублей в конце января. Цена бензина Аи-95 за день тоже сильно снизилась: он подешевел на 2,03% - до 54 676 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива опустилась на 0,45%, до 54 143 рублей за тонну, межсезонного - на 0,24%, до 55 859 рублей. При этом тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,01% - до 57 099 рублей за тонну. Цена на мазут во вторник снизилась на 0,88% - до 30 673 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 1,27% - до 18 876 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,26%, до 82 629 рублей. Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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спбмтсб
Биржевая цена бензина Аи-92 в России упала почти на 2 процента
Биржевая цена бензина Аи-92 в РФ упала во вторник почти на 2% - ниже 50 тысяч руб за тонну
МОСКВА, 25 фев - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,89%, до 49 856 рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов.
В последний раз тонна Аи-92 стоила меньше 50 тысяч рублей в конце января.
Цена бензина Аи-95 за день тоже сильно снизилась: он подешевел на 2,03% - до 54 676 рублей за тонну.
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Стоимость летнего дизельного топлива опустилась на 0,45%, до 54 143 рублей за тонну, межсезонного - на 0,24%, до 55 859 рублей. При этом тонна зимнего дизтоплива подорожала на 0,01% - до 57 099 рублей за тонну.
Цена на мазут во вторник снизилась на 0,88% - до 30 673 рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) выросла на 1,27% - до 18 876 рублей за тонну, авиакеросина - на 0,26%, до 82 629 рублей.
Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.